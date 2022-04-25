登廣告推動選民策略性投票 戴耀廷認招致選舉開支4罪候判

香港/政治

戴耀廷(小圖)在2016年立法會選舉中因刊登廣告以推動計畫而被控2022年4月25日

因民主派初選案已被扣押一年零三個多月的香港大學法律學系前副教授戴耀廷，承認在2016年立法會選舉期間在報章刊登廣告，招募選民進行網上投票以推動地區直選的選民作出策略性投票，以爭取民主派候選人取得過半數議席，觸犯在選舉中作出招致選舉開支的非法行為罪。法官將案押後至5月24日判刑。

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代表戴耀廷的大律師石書銘求情時指，本案僅涉及呼籲選民「策略性投票」以扭轉過往立法會地區直選中，泛民主派得票六成卻只取得四成議席的局面，與一般選舉舞弊案件不同。他強調，被告沒有從中獲得任何個人利益，花費均由眾籌所得，不涉欺詐，更不會影響選舉公平公正，只是因為非代表任何一名候選人而無法申報選舉開支，本質上不屬選舉舞弊。區域法院法官郭啟安強調，是次檢控並非指「雷動計畫」有問題，亦非涉及政治檢控，而是純粹指控被告非法招致選舉開支。

戴耀廷於2016年初提出「雷動計畫」，期望民主派透過協調或初選方式推出參選人，以減少出選名單，從而增加當選機會，並鼓勵選民在投票時，兼顧心怡人選和候選人的勝算。為此，「計畫」需召募數以萬計的「雷霆救兵」讓他們在投票日最後數小時，按各方收集到的選情信息，在網上投票給民主派邊緣名單中最有勝算的候選人，讓民主派支持者按網上更新的資料投票，以爭取民主派候選人可取得立法會過半數議席。為推動計畫及召募名為「雷霆救兵」的網上選民，戴耀廷透過公司在報章刊登廣告。

事隔五年，負責執行選舉舞弊條例的廉政公署在戴耀廷因民主派初選案被捕後半年的2021年7月發稿，落案起訴時年57歲的戴耀廷、55歲臨床心理學家葉劍青及50歲的石守正，指三人涉嫌違反《選舉(舞弊及非法行為)條例》。根據案情，戴耀廷連同「雞蛋同盟有限公司」董事葉劍青與石守正，在當年的8和9月於《明報》和《蘋果日報》三次刊登共六則廣告，以推動計畫，招致選舉開支共逾25.3萬港元。

戴耀廷今早在區域法院承認全部四項控罪，即並非候選人或任何候選人的選舉開支代理人，但卻在2016年立法會選舉期間作出非法行為，招致選舉開支。同案另外兩名被告獲控方不提證供起訴，以簽保守行為方式處理。

「雷動計畫」的民調及棄保操作具爭議性，最終是泛民主派與本土派於地區直選取得29席，占議席總數四成一，成績比最後一次香港大學民調預期為佳；但計畫同時導致新人擊敗舊人，不少資深民主派議員連任失敗，包括李卓人、何秀蘭、範國威及黃毓民等。