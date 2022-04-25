2021年全球軍費開支繼續增長

軍備/俄烏戰爭

俄烏戰爭在4月25日馬里烏波爾被摧毀的烏克蘭軍車

瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）研究人員4月25日周一發布報告指出，2021年全球軍事支出繼續攀升到達2.113萬億美元。隨着俄羅斯入侵烏克蘭，歐洲國家提高軍費開支。中國軍費開支與經濟發展結合，而中國的擴軍刺激周邊鄰國提高軍費預算。

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斯德哥爾摩國際和平研究所於4月25日發布的最新軍費年度報告的眾多數據中，有一個數字將引人注目就是2021年全球軍費開支首次超過2萬億美元將達到 2.113萬億美元，與 2020 年相比實際增長 0.7%，其中一半是北約成員國。 全球軍費開支排名前五為美國、中國、印度、英國和俄羅斯佔總數的 62%，其中美國占絕對優勢是世界上最大軍費開支國。

《世界報》分析指出有一個明顯趨勢就是自上個十年以來，世界一直在重新武裝，從亞洲和大洋洲經歐洲到非洲，而已經過度武裝的中東和北美排在前列。 斯德哥爾摩國際和平研究所資深研究員羅培斯達席瓦指出，這是全球連續第七年增長，而兩年前爆發的新冠疫情大流行並沒有阻止各國軍方上升的趨勢。

新技術

美國在2021年軍費支出最多達到8010 億美元。 自 2012 年以來，美國加大軍事研發力度，實際投入增加了 24%，與此同時美國武器購買量下降了 6.4%，這顯示新一代技術已成為未來戰爭的重點，美國要相對於俄羅斯和中國保持其中武器領先地位。美國加大其核武庫的現代化，這讓美國的防禦系統優於其潛在的對手。

自從2月24日俄羅斯入侵烏克蘭以來，世界聚焦俄羅斯，俄羅斯的軍費開支增長 2.9% 達到659 億美元，連續第三年增長占其國民生產總值的 4.1%。比世界平均水平高出許多，也讓莫斯科成為全球第5大軍事支出國。世界市場的石油和天然氣價格攀升維持了俄羅斯 2021 年的軍費增長開支。

而當世界能源價格走低，再加上俄羅斯為應對 2014 年吞併克里米亞而實施的制裁，俄羅斯在 2016 年至 2019 年期間有所下降，但是隨後出現反彈。

俄羅斯用於“國防”的預算包括購買武器、軍事行動等在2021年上調了 14%，這清楚地顯示其鎖定基輔成為其攻擊目標。 自 2014 年和吞併克里米亞以來，烏克蘭已準備應對俄羅斯這個強大的鄰國，烏克蘭的軍事支出增加了 72%，在2021 年占國民生產總值的3.2%為 59 億美元。

中國的威脅

近三十年來，中國一直在努力將其軍事力量與經濟發展實力相結合，軍隊預算達到 2930 億，十年內增長了 72%。報告指出，在中國第十四個五年計畫（2021-2025 年）的框架內，北京將通過軍用與民用結合方式，與美國和歐洲在太空、海洋和新技術方面進行開發。

中國軍事支出約2930億美元世界第2大軍事開銷國，增加了4.7%，是連續第27年增加。

中國擴軍也刺激了區域鄰國東亞地區包括日本，韓國和澳大利亞等提高軍事預算，日本軍事開銷增加70億美元，增加7.3%，是1972年以來最高的年增幅。

澳大利亞與2021年9月與美國和英國簽署三邊防禦協議，加大發展其潛艇。

世界第三大軍費支出國印度受到鄰國巴基斯坦和中國的威脅，對其武器庫進行現代化改造，並首先尋求通過將其三分之二的預算用於發展民族工業，該預算在 2021 年達到 766 億。

烏克蘭戰爭刺激北約成員國提高軍費支出

英國，法國和德國分別是歐洲排名前三的軍費支出國家，自從2010年中期以來一直加大軍事投資，英國和法國要提升核武能力。柏林在2月底宣布追加1萬億歐元用於其軍事現代化的改進。

而隨着歐洲緊張情勢升高，也有更多北大西洋公約組織成員國提高軍事支出。 2021年北約有8個成員國軍事支出達國內生產總值的2%。