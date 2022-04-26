俄羅斯暫停向波蘭和保加利亞供應天然氣

俄羅斯/波蘭/保加利亞/天然氣

俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom）將從周三起暫停向保加利亞和波蘭運送天然氣，波蘭及保加利亞周二晚間表示，已經為此做好了準備。

廣告 繼續瀏覽後續

波蘭國有天然氣公司周二表示，接獲俄羅斯天然氣公司通知，將於周三早上開始，停止透過亞馬爾管道向波蘭輸送天然氣。波蘭天然氣公司說，他們與俄方的協議年底才到期，公司有權就俄方違約追討賠償。克里姆林宮說，俄羅斯天然氣公司正執行"總統令"。

保加利亞能源部也表示，國有天然氣公司已收到俄羅斯天然氣公司通知，將從周三起停止供氣，強調保加利亞履行了合約安排，俄羅斯提出的支付機制不符合現有合約標準，保加利亞已採取措施來獲得替代供應。

法新社報道，北約和歐盟 的這兩個成員國周二表示，他們準備從其他來源獲取失去的天然氣。

波蘭氣候部長安娜·莫斯科瓦在推特上表示，“波蘭家庭不會缺少天然氣”。她說， “從戰爭的第一天開始，我們就宣布為擺脫俄羅斯油氣做好準備"。

保加利亞政府在一份新聞稿中強調，“保加利亞已採取行動尋找天然氣供應的替代方案，目前沒有任何限制能源措施"。

俄羅斯總統普京此前簽署命令，要求"不友好國家"在俄羅斯的銀行開設戶口，將用以支付天然氣費用的歐元或美元，兌換成盧布，但被波蘭國有天然氣公司拒絕。

波蘭每年約50%天然氣進口來自俄羅斯天然氣公司，保加利亞有90%以上的天然氣需求依靠俄羅斯天然氣公司進口。波蘭政府強調，他們有足夠儲備，目前能源供應安全。

波蘭同日較早時宣布，將包括俄羅斯天然氣公司在內的50間俄羅斯寡頭和企業，列入制裁名單，凍結他們的資產。