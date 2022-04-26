北京今起11區全員核酸檢測 5區倖免

北京疫情

北京中關村的一個臨時檢測點2022年4月26日

在冠狀病毒疫情爆發的威脅下，北京市政府決定從4月26日開始對全市11個行政區進行全員核算檢測。北京市長辦公室還呼籲北京人除非有必要，否則不要離開城市。

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北京市政府發言人徐和建昨晚宣布，北京當局決定從4月26日至30日對該市11個行政區進行三輪全員核酸檢測。

北京當局從今天開始將對朝陽區的全員核酸檢測擴展到另外10個區：東城、西城、海淀、豐台、石景山、房山、通州、順義、昌平、大興。

北京遠郊的“延慶、門頭溝、平谷、懷柔和密雲”5個區暫時倖免。

法新社說，北京約有兩千萬人受到這起核酸運動的影響。自上周以來，北京報告了100多個陽性病例，包括周二宣布的33個新病例。

北京的幾個體育館周二都宣布關閉。吸引遊客的喇嘛廟宣布將於周三關閉。但超市商店仍照常營業。

該報道說，即使當局沒有提到封鎖的可能性，但上海的例子讓許多北京人感到害怕，他們寧願囤積食物以面對這種情況的發生。

最近幾天，北京居民紛紛湧向超市和網購平台，購買肉類、水果、蔬菜、水、零食、油和其他必需品。當局表示，有信心讓供應將跟上需求。北京市政府發言人徐和建周一晚間說，病毒的傳播仍然"受到控制"。

當局已經敦促企業進行遠程辦公，封鎖了大約30座住宅樓，並要求旅行社暫停首都的團體旅遊活動。

距離五一假期只有幾天時間，北京市長辦公室還呼籲北京人除非有必要，否則不要離開城市。

此外，稀土的主要生產地包頭市（中國北部）在僅發現兩個陽性病例後，周一呼籲所有居民留在家中。