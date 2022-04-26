奧斯汀主持40多國防長會議 加快持續軍援烏克蘭

美國/德國/烏克蘭危機

美國國防部長奧斯汀周二在有40多個國家參加的國際防長會議上表示，美國準備竭盡所能使烏克蘭戰勝俄羅斯。美國在德國拉姆施泰因空軍基地主辦數十國防長參加的會議，旨在加快運送各國向烏克蘭提供的軍事裝備。奧斯汀說："烏克蘭抱有必勝的信念。"

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法新社消息，奧斯汀在德國拉姆施泰因空軍基地舉行的40多國防長會議的開幕式上說："全球多國團結起來，表達支持烏克蘭對抗俄羅斯帝國式侵略的決心"。他說，“烏克蘭抱有必勝信念，在座的每個人也都堅信烏克蘭必勝。”烏克蘭要求西方國家提供重型武器，以擊退2月24日開始入侵的俄軍。奧斯汀表示，"我們當竭盡全力滿足烏克蘭的需求"。

奧斯汀周日與國務卿布林肯一起前往基輔，他向烏克蘭總統澤連斯基保證會提供額外軍事支援。奧斯汀表示，美國及其盟國將每月舉行一次會議，討論如何加強烏克蘭的軍事能力。

美國與英國、法國和捷克都已改變了不提供重型武器的原則，採取行動。波蘭總理莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki）25日表示，波蘭已提供一批戰車援助烏克蘭。日本政府應烏克蘭請求，計畫援助15噸罐頭與盒裝白飯等食品，將於5月上旬以包機送到鄰國波蘭。

德國國防部長蘭布雷特周二表示，德國將同意向烏克蘭提供戰車。這顯示柏林對基輔的謹慎軍事支持政策出現明顯轉變。

另外，荷蘭政府周二證實，荷蘭將向基輔提供2000型裝甲榴彈炮。據國防部稱，這些榴彈炮是荷蘭軍隊中最重的火炮，可以向50公里外的敵方目標開火。

在周二40國防長會議之前，美軍參謀首長聯席會議主席米利（Mark Milley）表示，會談一大目標為協調各方對烏克蘭持續增加的軍援，如是榴彈砲等重型武器，藉此幫助烏克蘭守軍對抗猛攻烏克蘭東部的俄軍。

米利告訴隨行記者說，未來幾周"將非常、非常重要"，烏克蘭人想在這個戰場上成功就需要持續的援助，這正是這場會議的目的。