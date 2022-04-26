“小罵大幫忙” 親北京的多維新聞為何突然停運

中共二十大前瞻

有海外媒體今日以 “驚傳”來指經營多年，對象指向海外的多維新聞網，突如其來停止運作的消息。

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多維親北京自不待言，也被視為是中共大外宣的重要力量之一。中共在大外宣領域投下重金，多年來並未取得顯著效益，除了身在海外，心向北京，不讀外媒，沉浸在中文官媒話語系統的“愛國者”，大多已三心二意，甚至棄之而去。光說假話，虛話，吹捧當局的話，不是新聞，久而久之，市場十分地稀薄。

根據自由亞洲電台報道，多維新聞於1999年由海外民運人士何頻創立，2009年被親共港商於品海收購後，編輯方針大變，且把原來在紐約的編輯部遷往北京，被外界標籤為中國政府的大外宣。據指，於品海在收購多維前，曾進入北京大學馬克思主義學院攻讀馬克思主義哲學博士學位。

分析人士指大外宣也有細分，一種是官媒直接外派，一種是中資在海外投資的媒體，還有在海外幫助北京從事宣傳工作的力量等等，有些甚至帶有國安機構的背景。名義是做新聞，實質是為當局幫閑，在海外除了特定的圈子，其實市場十分地有限。

一些親北京的對象指向海外的媒體，也試着突破官媒桎梏，探尋一些空間，報道上有時採取被形容為“小罵大幫忙”的策略，藉以擴大影響力，也擴大本身的生存空間，多維當屬此列，但更精確地形容，應屬“小議大幫忙”，“小罵”似也難以被目前的北京當局容忍。

遠的不說，就以近期多維網對上海清零的報道，就有探究如何治理疫情更好的意思，文章自然都披着冠冕堂皇的官帽，先稱頌一番習氏治理多麼有效，然後引出一些具體的不足，提出“完善”的策略，可以視之為“獻計”。

比如，對於上海封城，百姓怨氣衝天，多維也載文質疑封城：“無不是今日封五城，明日封十城，得一夕安寢，而新冠又至矣。” 結果：“企業倒閉、生產停產、民眾失業、房屋斷供。如今，在北上廣深等一線城市，人們最大的恐懼已不再是新冠病毒，而是更為棘手的生活失序、經濟壓力等問題。”該文呼籲：“中國到了必須進行防疫路線自我省思的時候”!

海外有一些背景模糊不清的中文網站，有被指“反習不反共”的，有些政治觀察人士試圖從中窺測一二中共黨內鬥爭的情形。多維應不應算入此列？但該刊也有文章被形容“逼宮”，“高級黑”的。

比如多維2018年12月3日轉載『多維月刊』題為『極左撕裂中國，習近平應負起責任』一文，文章回顧當時一連串爭議事件，包括民營經濟退場論、高考政治審查及浙江吹捧「楓橋經驗」等，暗示習近平專權和仿效毛澤東，指中共現時理論不足，建議中共檢討雲雲。多維網轉發該文時的引文更為直白，指習近平「就是想成為另一個毛澤東」，而習作為快將滿百年的大黨核心，「必須進行自我檢討」雲雲，文章刊發後引發熱議，多維一天後把文章下架，改頭換面為『防止極左撕裂中國 習近平強勢撥亂反正』。

多維老闆於品海，旗下還有『香港01』等媒體。多維上的許多文章從前者轉載而來。於品海近來在香港問題上撰文支持北京頗多，有的文章似在直接宣傳北京旨意，責怪港人或香港行政當局不能深刻領會北京的好意。

其中一篇題為『香港人聽不明白“哲學題”』，文章的背景是，中國國務院港澳辦主任夏寶龍在香港回歸25周年批評港人不理解當初鄧小平承諾的資本主義制度50年不變是一個“哲學概念”，引發海外嘲諷和批評。但於品海的文章形容北京對港府“治理缺陷”的批評是“溫柔的訓斥”，對香港人來說，“這種‘訓斥’還是過於委婉，甚至啟人疑竇，以為就像‘五十年不變’一樣是一條哲學題。香港市民大都知道，如果‘一國兩制’做得好，中央和市民都滿意，‘五十年’就不會是期限，憂慮大限將至只是庸人自擾。”

一筆掩蓋了北京多年來對香港一國兩制的蠶食，從擠壓發展到替香港製定國安法，從而赤裸裸地一變而為鎮壓的殘酷事實。似乎一國兩制假如堅持不到“五十年”，都是港人做得不好。

『香港01』健在，多維已停運，自身的解釋是“內部業務調整”，也有內部消息指是“常年虧損”。據知情人士，大外宣旗下媒體，幾乎都是虧損的，目的不同，難道還要指望它們賺錢么？

時政評論人士張傑發推說，多維“偶爾也會發一些批習的文章，但更多是帶風向。我猜測它屬於中共某派勢力，可能文章激怒了習。誰會是新的多維網呢？我預感一個新的大外宣將會很快浮出水面。”

親北京的多維也終於辦不下去了，財務問題還是其他問題？有分析認為，原因很難說，但是今天北京的政治氣候很不好，眼裡揉不得一點沙子，“小議”也好，小罵大幫忙也好，也難以見容。就以清零來說，明明科學上行不通，還造成許多嚴重的次生災難，但清零既已是黨中央最高領袖制定的不動搖的國策，豈能有一點點“妄議”？