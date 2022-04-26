歐盟將宣布已走出新冠疫情大流行緊急階段

新冠疫情/歐洲

2022年4月26日，在北京，居民們在海淀區一個廣場上搭建的帳篷附近排隊等候檢測。中國首都北京正在實施大規模檢測，並關閉了進入社區的通道，以達到“社會面清零”的目的。同日，從布魯塞爾傳出的消息說，歐盟準備宣布新冠疫情大流行緊急階段已終結。

歐盟委員會準備宣布，已走出新冠疫情大流行緊急階段，下一階段應優先考慮測試和類似於流感的監測。

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歐盟一份應在星期三正式通過的文件草案指出，採取新步驟的原因是新冠疫情造成的感染和死亡人數在歐盟全境已逐漸退潮。

同時由於奧米克戎變體毒性較小，而且70%以上的歐洲人獲得了免疫力，一半以上的歐洲人已經注射了第三針疫苗。

因此，面對現狀，布魯塞爾當局傾向於採取"擺脫緊急狀況模式，以更可持續多方式管理新冠疫情大流行"。

確定疫情何時大流行以及何時終結是屬於世界衛生組織的責任，其步驟對包括保險和實驗室在內的諸多領域具有深遠的法律影響。世界衛生組織目前並不認為新冠疫情大流行病已經結束。

這份不具約束力的歐盟文件明確警告說，2019新冠病毒將繼續存在，新的大流行病爆發的可能性是存在的，建議成員國政府在必要時重新採取緊急防禦措施。

歐盟委員會的文件指出，需要採取新的方法來監測這一流行病，建議對有癥狀者及相關接觸者進行常規的系統篩查，不過，歐盟多個成員國已經拋棄了這一檢測方式。

文件強調，疫苗對應對新冠疫情至關重要，建議成員國考慮加強兒童免疫的戰略，在下一學年開始前為兒童接種疫苗。