美國聯合盟邦加速武裝烏克蘭 北京不安

俄羅斯侵烏戰爭

美國與盟邦國防部長在德國集結，目的只有一個，武裝烏克蘭，打擊侵略者。美國國防部長奧斯仃如此表述華盛頓的決心：為幫助烏克蘭擊敗俄羅斯，美國不惜“撼天動地”。中國官媒則批美國和盟邦“火上澆油”。

廣告 繼續瀏覽後續

俄羅斯入侵烏克蘭已兩月之久，顛覆澤連斯基政府計畫破產，閃電戰被迫淪為持久戰，與烏克蘭人打敗侵略者的堅強意志，以及與西方的軍事援助密不可分。但是，俄羅斯目前轉向全力切割烏東，澤連斯基總統不斷呼籲，要把俄軍從烏克蘭趕出去，烏克蘭需要武器，烏克蘭需要重武器!

星期二，美國召集四十幾國國防部長，協商武裝烏克蘭大計。美國防長奧斯汀在開幕式上表示：“烏克蘭深信他們會贏得戰爭，我們所有在這裡出席會議的也都相信!”本次會議就是為了加速向烏克蘭供應基輔所需的軍備，幫助烏克蘭擊退俄羅斯侵略。

奧斯仃說，為了滿足他們的需求，我們將繼續撼天動地。星期日，奧斯仃與美國國務卿布林肯一道訪問基輔，與烏克蘭總統澤連斯基會晤。奧斯仃周二在會議上宣布，美國與盟邦從今以後每月聚集一次，商討如何強化烏克蘭軍力。

在三月份擊退了企圖佔領首都基輔的侵略軍，烏克蘭人已經讓全世界震驚! 但是，他們現在面對的卻是俄羅斯軍隊每日的狂轟濫炸，以及俄軍在頓巴斯地區緩慢的但是血腥的推進。親俄分裂武裝在俄羅斯支持下已經於2014年控制了頓巴斯部分地區。俄羅斯軍方明確表示，不徹底控制烏東兩地區不罷休。

形勢緊急，時不我與，在經過最初的猶豫後，各國開始向烏克蘭提供進攻型武器，美國、英國、法國，捷克已越過最初只提供防禦性武器的紅線，在提供重武器方面特別猶豫的德國，周二宣布將向烏克蘭運送“獵豹”式防空坦克。

炮兵專家邁克-雅各布森（Mike Jacobson）分析，西方要讓烏克蘭獲得反擊俄羅斯遠程轟炸的能力，俄羅斯目前的戰略是，以遠程導彈、戰略轟炸機大規模轟炸烏克蘭軍隊陣地，逼退烏克蘭大部分部隊，然後派坦克和士兵佔領地面。

美國防長奧斯仃表述的是一個更大的目標，我們要看着俄羅斯被削弱下去，削弱到再也不可能去做像侵略烏克蘭一樣侵略別國。

美國和盟邦加速武裝烏克蘭讓俄羅斯擔心，俄羅斯外長拉夫羅夫26日威脅，北約向烏克蘭提供武器，有引爆第三次世界大戰的危險。俄羅斯忘記了，自己就是戰爭的引爆者，如果自動退出自己製造的戰場，戰爭不就消失無形了嗎？

美國和盟邦武裝烏克蘭抵禦俄羅斯引起自稱“中立”的北京的不滿，央視26日發表評論稱美國和北約持續向烏克蘭輸送武器，“一再為烏克蘭局勢‘火上澆油’”，稱如此作為“已成為全球最大的安全隱患”。新華社的評論更不掩飾北京親俄羅斯的立場，稱“美國才是危機的始作俑者，是當前亂局幕後的操控黑手”。譴責“西方增加對烏武器援助數量和種類、加快對烏武器援助速度並加強對烏情報支持力度可能會延長俄烏衝突的持續時間。”

北京在這裡有意模糊了侵略者和被侵略者的區別，是誰先侵入了他國的土地，製造分裂，屠戮轟炸，殘害平民？是誰，在奪取首都未果，轉向烏東，企圖把烏克蘭一分為二？ 是誰，製造了歐洲自二戰以來罕見的大規模侵略戰爭？

北約軍援烏克蘭，打擊侵略者，正是為了早日結束戰爭，實現和平，否則，俄羅斯不會自動退出烏克蘭。北京為什麼對此視而不見？

在等待西方武器陸續抵達之前，在頓巴斯前線，烏克蘭戰士正在艱難地守衛着領土。在過去的兩周里，伊祖姆和克雷明納等幾個地方已經淪陷，俄羅斯軍隊繼續緩慢地但是一點一點地蠶食着地面。

烏克蘭國防部周二在Telegram上說，在頓巴斯地區以及南部，"敵人正在用迫擊炮、大炮和多管火箭發射器對我們前線部隊陣地進行轟炸"。

烏克蘭需要武器，需要重武器，才有可能早日結束這場血腥的戰爭。