聯合國：普京"原則"接受聯合國參與撤離馬里烏波爾平民行動

聯合國/古特雷斯/普京/烏克蘭危機

前往莫斯科訪問的聯合國秘書長古特雷斯周二與俄羅斯總統普京舉行會晤。普京"原則上"接受古特雷斯的建議：聯合國、紅十字國際委員會參與俄烏軍隊協調行動，安全撤離馬里烏波爾，特別是亞速鋼鐵廠的平民。普京並表示，俄羅斯對和談仍持開放態度。不過美國國務卿布林肯周二表示，普京沒有表現出談判的誠意。

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路透社消息，古特雷斯提議，聯合國、紅十字國際委員會以及烏克蘭和俄羅斯軍隊應該協調行動，讓希望離開馬里烏波爾的平民能夠安全撤離——既可以在亞速鋼鐵廠的最後陣地，也可以在這座城市裡，而且可以向他們選擇的任何方向撤離——並運送人道主義援助。聯合國周二在一份聲明中稱，普京周二 "原則上 "同意了古特雷斯關於建立人道走廊的建議。

在古特雷斯與普京會晤後，聯合國發言人杜賈里奇( Stephane Dujarric）表示，聯合國人道事務協調廳將與俄羅斯國防部討論具體行動計畫。

據法新社報道，普京周二在與古特雷斯會晤中表示，儘管俄烏戰事仍在持續，但俄羅斯對和談仍持開放態度。普京表示，"無論如何，談判將繼續下去。我希望雙方能取得積極的成果。"

此前，古特雷斯在莫斯科發表講話時提議，將為在頓巴斯和馬里烏波爾安全撤離平民和運送急需的人道主義援助創造條件。

古特雷斯強調他作為“和平使者”的作用。他回顧說，聯合國一再呼籲停火以保護平民，並呼籲進行政治對話以尋求解決辦法，但迄今為止尚未實現。

在與普京會晤前，古特雷斯與俄羅斯外長拉夫羅夫舉行了會晤。

在談到烏克蘭東部頓巴斯正在進行的“激烈戰鬥”時，他指出，許多平民被殺害，成千上萬的人被夾在衝突戰火之中。他補充說，反覆報道的侵權行為以及可能的戰爭罪行，需要進行獨立調查，以有效追究責任。

古特雷斯說：“我們迫切需要真正安全和有效的人道主義走廊，並得到所有人的尊重，以疏散平民和提供急需的援助。”

秘書長提議建立一個由俄羅斯、烏克蘭和聯合國組成的人道主義聯絡小組，“尋找機會開放安全走廊，在當地停止敵對行動，並保證它們切實有效。”

談到“危機中的危機”馬里烏波爾的成千上萬的人迫切需要救生援助，對許多人來說，還需要疏散，古特雷斯強調聯合國準備充分調動其人力和後勤資源來幫助拯救生命。

拉夫羅夫則表示，俄羅斯"希望"保護平民，也準備與聯合國合作，以減輕人民的痛苦。

另據法新社消息，美國國務卿布林肯周二表示，俄羅斯總統普京談及與烏克蘭談判以結束衝突時沒有表現出誠意。布林肯周二在美國參院外交委員會上表示，到目前為止，我們沒有看到任何跡象顯示普京真誠地要談判解決衝突。