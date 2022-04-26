針對台灣主權歸屬兩岸激烈互批

台灣，兩岸

台灣立法院長游錫堃日前引用「舊金山和約」說明台灣不屬於中國管轄，事後中國國台辦回批說「舊金山合約」無效。對於國台辦的說法，台灣外交部今天表示，對於中國國台辦的謬論謊言，予以嚴厲譴責。

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台灣的國史館、台灣新世紀文教基金會等單位23日共同舉辦了「舊金山和約」及「台北和約」生效70周年研討會，游錫堃在會上指出，開羅會談的新聞公報雖提到將台灣、澎湖群島等歸還中華民國；然而這些戰爭期間的會議，或是發表的宣言，只是表達盟國對戰後處置的意願，在1952年依生效後「舊金山和約」第2條，日本僅放棄台灣、澎湖、南沙群島與西沙群島的一切權利與要求，沒有規定台灣的主權歸屬。因此，可以肯定地說，根據國際法的條約，台灣、澎湖並不屬於中國，就國民主權原理及聯合國憲章精神，台灣主權應屬於全體台灣人民。

24日，國台辦發言人馬曉光答覆媒體提問時指出，「舊金山和約」是二戰後美國糾集一些國家，在排斥中華人民共和國和蘇聯的情況下，「對日單獨媾和而發表的非法、無效的文件」。

他說，包括「開羅宣言」、「波茨坦公告」在內的文件，都確認了中國對台灣的主權。儘管海峽兩岸尚未完全統一，但「大陸和台灣同屬一個中國的事實從未改變，中國主權和領土從未分割」。

台灣外交部發言人歐江安今天針對國台辦的說法反駁指出，中華民國台灣在14個友邦設有大使館，在全球共70多國設有110個駐外館處，台灣戰略地位重要，在全球供應鏈、抵抗威權政體擴張等方面，都扮演不可或缺的角色。

她並說，中華民國台灣的前途，是由台灣2350萬人民共同決定；維持民主體制與自由的生活方式，是全體台灣人民的共識，台灣從來不是中華人民共和國的一部分，這是長久的客觀事實，更是國際公認的現狀。無論中國政府如何扭曲其對台灣的主張，都無法改變兩岸互不隸屬的事實。

歐江安並指出，中國共產黨政府持續對外宣稱擁有台灣主權，企圖消滅中華民國的存在；但事實上中華人民共和國卻沒有一天統治過台灣。只有民選的台灣政府，才有資格在國際間代表台灣人民。台灣的國際法地位早已確立，不容中共插手置喙，干涉台灣的涉外事務。對於中國國台辦的謬論謊言，外交部予以嚴厲譴責。