上海法領館：視頻中說“我要死”的外國人確是法國人

中國/新冠病毒

一名外國人在上海衝出封鎖高聲呼喊要自殺的視頻震驚網絡社交平台，2022年4月26日。

4月26日晚間一名外國人在上海衝出封鎖高聲呼喊要自殺的視頻震驚網絡社交平台，在長達兩分多鐘的視頻中，明顯處於絕望中的外國人用生硬的中文要求防疫大白幫助他自殺，他不斷用英文，中文，和法文反覆表示自己要自殺。

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法廣聯繫了法國駐上海領事館要求確認此人是否確為居住在上海的法國人。法國駐上海領事館向法廣確認此人確為法國人，目前已經受到護理人員的照顧，情況穩定。至於，他為何會陷入如此絕望？是否擁有足夠的食品？是否是因為難以忍受饑餓？對此，法國領館的回答是他們通過專門為外國人服務的團購基本保障在上海的法國人的食品供應，他們的溫飽應該不是問題。至於是否有其他原因，目前尚不清楚！

這名法國人高聲呼喊要自殺的視頻瞬間在網絡熱傳，法國極右黨派代表Florian Philipot 在推特上表示：一名法國人因為害怕恐怖的新冠集中營而陷入崩潰！這太令人傷心了！法國政府為何袖手旁觀！

法國極右黨派代表Florian Philipot 在推特上表示：一名法國人因為害怕恐怖的新冠集中營而陷入崩潰！這太令人傷心了！法國政府為何袖手旁觀！ © 網絡

該視屏在推特上引發評論如潮：

外國人在上海呼喊着要自殺的視頻引髮網民評論如潮 © 網絡

德國時事評論員老雷評論說：最新的一項對九百多在上海的外國人的調查顯示，他們中已經有50%決定離開上海，其他有30%多人表示考慮離開上海，實在太可怕了！