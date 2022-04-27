中國大疆無人機遭烏克蘭指控被俄羅斯用助侵略攻擊 暫停俄與烏業務

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消費類無人機的世界領導者大疆創新宣布將 "暫停 "在俄羅斯和烏克蘭的業務活動，成為少數公開採取這種舉措的中國公司之一。烏克蘭指控中國大疆產品被俄羅斯用來侵略攻擊烏克蘭平民。或作為平衡，大疆連帶提出暫停在烏克蘭的業務。大疆的決定是否與中國對俄羅斯侵略烏克蘭戰爭立場有異動有關聯？需觀察。

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據法新社今天報道說，作為俄羅斯的親密外交夥伴，中國對俄羅斯入侵烏克蘭感到尷尬，但迄今為止拒絕譴責俄羅斯，但這也使中國的公司處於一個微妙尷尬不舒服的位置。

由於侵略戰爭，俄羅斯遭到了許多經濟制裁，一些西方跨國公司已經撤出了俄羅斯。

烏克蘭副總理米哈伊洛-費多羅夫(Mykhailo Fedorov)上個月寫信給大疆，指責俄羅斯軍方利用該公司的 "產品 "來攻擊平民。費多羅夫在信中說："我們要求貴公司結束所有關係，並停止在俄羅斯聯邦的業務，"烏克蘭副總理在Twitter上公開發布了這封信。烏克蘭副總理在推特上說：停封你們幫助俄羅斯殺害烏克蘭人的產品。

中國大疆公司在周二的一份聲明中作出回應。大疆說：大疆公司目前正在內部重新評估各個司法管轄區的合規要求。在這次審查之前，大疆創新將暫時停止在俄羅斯和烏克蘭的所有商業活動"。

上周，這家中國公司曾指責其產品被用於軍事用途。但大疆說：大疆公司只生產過民用的產品。大疆還說，大疆一直明確反對在其產品上安裝武器的企圖"，並 "拒絕定製或允許將我們的產品用於軍事目的的修定增改"

據烏克蘭副總理米哈伊洛-費多羅夫在公開信中引用了大疆創新的AeroScope系統，該系統可以從遠處識別和定位無人機及其飛行員。但據大疆公司稱，它通常被機構客戶用來保護機場、核電站和政府設施。但烏克蘭指責俄羅斯軍方利用它來定位烏克蘭無人機及其飛行員，以便用導彈瞄準他們。

法新社說，中國大疆公司擁有全球一半以上的市場份額，是迄今為止世界上最大的消費類無人機製造商，業餘愛好者和專業人士都在使用。