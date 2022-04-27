中國發現首例禽流感毒株H3N8

中發現首例H3N8

中國官方宣布發現第一例人類感染禽流感毒株H3N8的病例。不過，這種禽流感病毒目前在人類中廣泛傳播流行的風險較低。感染者是一名四歲男孩。

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中國國家衛健委4月26日發布的通報說，感染者是河南省駐馬店市的一名四歲男孩。發病前，他家中飼養雞和烏雞，家的周邊有野鴨活動。

通報說，這名男孩在4月5日出現發熱等癥狀，10日因病情加重住院接受救治。

中國疾控中心4月24日對患者標本進行檢測發現為H3N8禽流感毒株陽性。通報說，河南省有關部門對密接者進行的醫學觀察和採樣檢測結果顯示，沒有發現傳染的情況。

通報說，過去全世界曾經在馬、狗、禽和海獅身上發現過這種病毒，但還沒有在人體上發現過。河南駐馬店的這個病例屬首次。

國家衛健委表示，專家初步評估認為，此次H3N8禽流感病毒為禽源性，尚未具備有效的感染人的能力。

專家建議，民眾在日常生活中應避免接觸死禽類，避免直接接觸活禽類；注意飲食衛生，食品加工過程要做到生熟分開，發現有發熱和呼吸道癥狀者，應戴口罩，儘快就診。

路透社引用澳大利亞昆士蘭大學病毒學家伊恩·麥凱（Ian MacKay）的話說，“這些早期感染案例都應該予以徹底和全面的應對，對接觸者進行敏感測試，以確保沒有其它感染病例漏網，今後也不會發生新的病例。”

路透社表示，中國是世界最大的家禽生產國。大量養殖雞禽為禽流感病毒的傳播和繁衍提供了理想的環境。

世界衛生組織報告說，中國去年發現了21例H5N6禽流感病例，比2020年增加了5例。

鹿特丹伊拉斯姆斯大學醫學中心比較病理學教授吉斯·奎伊肯（ Thijs Kuiken ）對路透社表示，“今年中國發生的人類感染病例增加令人擔憂。這是一種能夠造成高死亡率的病毒。”

禽流感對禽類具有毀滅性的傷害。美國目前發生的H5N1毒株蔓延30個州，有大約2700萬隻雞和火雞死亡。