中國稱發現了第一例人類H3N8禽流感病例

中國/H3N8

中國衛生部報告說，河南省中部的一名四歲男孩在四月初因發燒和其他癥狀住院後，對H3N8病毒株檢測呈陽性。該病人的家人養雞，而且住在一個多有野鴨子的地方。中國官方說，H3N8人傳人風險不大。但建議人們遠離死與病的禽類。

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據法新社今天發自北京的報道說，中國說它發現了第一例人類H3N8禽流感病例。據中國衛生官員說，H3N8在人類之間傳播的風險很低。

已知H3N8菌株可感染馬、狗和海豹，但尚未在人類身上發現。

根據中國衛生部周二表示，河南省中部的一名四歲男孩在四月初因發燒和其他癥狀住院後，對H3N8病毒株檢測呈陽性。病人的家人養雞，住在一個野鴨子多的地方。據中國衛生部說，這名男孩是直接被鳥類感染的，並補充說，對病人身邊的人進行的測試顯示 "沒有異常"。

據中國衛生部表示，這名男孩的病例是 "一次性的物種間傳播 "的結果，"大規模傳播的風險很低"。儘管如此，中國官方還是呼籲人們遠離死鳥或病鳥，如果出現發燒或呼吸道癥狀，應趕快尋求醫療建議。

法新社說，禽流感在人與人之間傳播的案例極為罕見。

據美國疾病控制和預防中心（CDC）稱，分別於1997年和2013年發現的H5N1和H7N9菌株，一直是人類禽流感病例的主要原因。根據美國在2012年發表的一項研究，H3N8菌株在前一年引起了美國沿海地區160多隻海豹的致命性肺炎。