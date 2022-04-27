中國重提基建促經濟 習近平親自呼籲

中國/基礎設施建設

世界上人口最多的中國在過去幾十年裡大力發展了基礎設施建設，特別是在2000年代末。今天，中國竭力恢復被全球金融危機削弱的經濟時，再提大力發展基礎建設。根據中國官方的新華社周二晚間發表的中國國務院會議紀要，儘管這一次中國政府沒有宣布重大工程發展的量化計畫，但稱，中國國家主席習近平呼籲全力以赴加強基礎設施建設。據法新社說，習近平號召大力開發基礎設施建設沒有給市場帶來什麼觸動，上海和深圳證券交易所周三開盤時反而大幅下跌。

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據法新社今天報道說，中國國家主席習近平呼籲 "全力以赴 "加強中國的基礎設施。因為中國因多種因素麵臨經濟急劇放緩。

中國在經濟中投資了4萬億元人民幣（約為5730億歐元），在有時無用的項目中膨脹了債務，但在此過程中卻支持了全球經濟復蘇。

新華社昨天晚上周二晚上報告中國國務院的一個會議紀要，稱習近平呼籲全力以赴加強基礎設施建設。中國領導人批評指基礎建設設施現狀 "仍然不符合中國發展和國家安全的要求"。

中國促進加強基建設施建設是為了 "支持國內需求"，需要對交通、能源和水資源進行投資。而在運輸方面，中國需要改善其水路，並建設沿海和內河港口。在航空運輸方面，它將建立一系列區域機場，特別是貨運機場。

在鐵路方面，它將發展其主線和城市網絡。據法新社說，中國已經擁有世界上最大的高速列車網絡。

在能源方面，中國承諾建立 "綠色 "或低二氧化碳的場所，同時改善其天然氣和石油管道網絡。儘管中國作出了氣候變化的承諾，但最近幾個月卻增加了煤炭消費。

在技術方面，它將對超級計算機、雲計算、人工智能和高速網絡進行更多投資。據法新社認為，中國當局打算把重點放在該領域的研究上，以確保其 "基礎設施建設的技術獨立性"。

自今年年初以來，中國一直面臨著因檢疫措施普遍化而導致的經濟放緩，希望能遏制疫情的強烈反彈。

中國新冠病毒疫情危機重燃削弱房地產和技術行業復蘇。