人權組織敦促西方人對香港新聞自由嚴重惡化採取行動

香港媒體

香港，一名戴着口罩的男子走過一家寫着“這是可能的”廣告畫面前。香港新聞自由狀況急劇惡化，香港外國記者協會因擔心被起訴而於4月26日決定暫停頒發人權獎。

總部設在英國的一個組織周二發表的報告說，政府的鎮壓、自我審查和對記者的人身威脅使香港的新聞自由處於 "令人震驚 "的狀態。

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法新社報道，“香港觀察組織”敦促西方國家保護在香港的記者，包括為他們提供簽證和參加粵語節目的機會。

這份令人震驚的報告發表的前一天，香港外國記者協會因擔心被起訴而暫停頒發人權獎。香港觀察組織負責人羅傑斯在一份聲明中說："這是對新聞自由的又一次嚴重打擊。

羅傑斯補充說："在香港做記者從來沒有像今天這樣危險，"他本人也面臨著依據香港國家安全法起訴的威脅。

該協會表示，特別是北京在2020年實施《國家安全法》之後，香港和中國政府正在 "瓦解香港的新聞自由"。

該組織在報告中說："香港的新聞自由狀況令人震驚，""國際社會不能讓這些侵權行為的責任人逍遙法外。

報告提到了針對記者的暴力，特別是警察針對記者的暴力，以及瀰漫在新聞編輯部的恐懼氣氛。

香港曾經是亞洲的新聞自由堡壘，在2019年爆發大規模民主抗議活動之後，面臨著中國的接管。

香港電台，這個曾經受人尊敬的頻道已經淪為 "政府宣傳 "的工具。根據這份報告，在香港工作了35年後返回英國的該頻道前記者史蒂夫-維恩斯指出，香港的命運 "提醒世界其他地區警惕共產主義政權擴散其影響所帶來的危險"。

工黨議員凱瑟琳-韋斯特在向英國議會提交這份報告時指出，逃離的記者、工會成員和人權活動家受到了中國的恐嚇。

該報告發布時，香港的外國記者俱樂部周一暫停頒發其人權獎項，擔心因越過北京為鎮壓該城市的異議人士而畫定的 "新紅線 "而受到起訴。

羅傑斯星期二說，他對記者協會的決定感到 "心碎"。