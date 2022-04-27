北京市民憂全城封控 漏夜“外逃”

北京市民憂全城封控

北京的新冠病毒疫情延燒，病例人數繼續增加。官方通報說，4月27號，又新增46例，創這次疫情的單日新高。北京近日本土疫情也升溫。據北京市疾控中心副主任龐星火26日通報，26日16點至27日15點，全市新增本土新冠感染者46例，其中確診病例42例、無癥狀感染者4例。自22日以來，北京累計報告138例新冠感染者，涉及8個區。

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不過，當地民眾表示，北京疫情比官方公布的要嚴重得多，很多地區都已經被封，人們的恐慌情緒也與日俱增。很多人擔心北京會上海後塵突然封城，紛紛謀求對策。

有人瘋狂搶購物質，連冰箱、冰櫃都成了熱銷產品。中新經緯4月26號報導說，僅24號一天，北京蘇寧易購線上線下冷櫃銷量超300台，相當於平時一個月的銷量。

還有人帶着行李箱，舉家漏夜逃離，想到外省躲避。

一段視頻顯示：“所有的汽車都打算逃離，但是警車早就封上了，走不了啦。還有小學生背著書包要逃跑的。”

有北京市民說，人們已經不相信政府的說詞，因為上海就是一個例子，官方說不封城，卻突然封城。於是，一些消息靈通人士，選擇離開北京一段時期，免得像上海人一樣餓得跳樓。

但是，北京市政府要求居民非必要不離京。據說，目前，警方已經封鎖北京通往河北、山西等地的公路。