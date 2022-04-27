北京市民憂全城封控

北京市民憂全城封控 漏夜“外逃”

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Le confinement de Shanghai, premier port du monde et grande ville commerciale, menace d’agiter l’économie mondiale
Le confinement de Shanghai, premier port du monde et grande ville commerciale, menace d’agiter l’économie mondiale © HECTOR RETAMAL/AFP
作者： 法廣
3 分鐘

北京的新冠病毒疫情延燒，病例人數繼續增加。官方通報說，4月27號，又新增46例，創這次疫情的單日新高。北京近日本土疫情也升溫。據北京市疾控中心副主任龐星火26日通報，26日16點至27日15點，全市新增本土新冠感染者46例，其中確診病例42例、無癥狀感染者4例。自22日以來，北京累計報告138例新冠感染者，涉及8個區。

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不過，當地民眾表示，北京疫情比官方公布的要嚴重得多，很多地區都已經被封，人們的恐慌情緒也與日俱增。很多人擔心北京會上海後塵突然封城，紛紛謀求對策。

 

有人瘋狂搶購物質，連冰箱、冰櫃都成了熱銷產品。中新經緯4月26號報導說，僅24號一天，北京蘇寧易購線上線下冷櫃銷量超300台，相當於平時一個月的銷量。

還有人帶着行李箱，舉家漏夜逃離，想到外省躲避。

一段視頻顯示：“所有的汽車都打算逃離，但是警車早就封上了，走不了啦。還有小學生背著書包要逃跑的。”

有北京市民說，人們已經不相信政府的說詞，因為上海就是一個例子，官方說不封城，卻突然封城。於是，一些消息靈通人士，選擇離開北京一段時期，免得像上海人一樣餓得跳樓。

但是，北京市政府要求居民非必要不離京。據說，目前，警方已經封鎖北京通往河北、山西等地的公路。

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