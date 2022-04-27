小小義烏封城堪比大上海，全球供應鏈再受打擊

經濟

有“小商品之都”、“全球最大小商品批發市場”之稱的中國浙江省義烏市，4月27日實施全市封閉式管理。彭博社指出，這將給全球供應鏈造成新的打擊。

廣告 繼續瀏覽後續

義烏市彙集了210多萬種商品，商品銷往全球210個國家和地區。義烏市2021年快遞服務企業累計快遞量達92.9億件，業務量增長29.5%。

彭博社報導說，義烏26日發現3例新冠陽性感染者。27日官方就發布通告，所有鄉鎮和社區進行封閉式管理，市民出入需當日核酸採樣憑證；全市初中、小學和幼兒園暫時停課；公共場所、機關企事業單位憑24小時核酸陰性證明進入等措施；各專業市場、農貿市場、商業綜合體、超市等人員密集場所實行限流措施。

義烏自今年年初以來只發現了6例新冠確診病例，目前只有8例無癥狀感染者正在隔離。

彭博社評論說：全球最大的小商品集散中心義烏，出口的商品從聖誕飾品到美國總統的競選用品等無所不包。當地實行封閉式管理可能會給已經在應對中國港口壅堵和俄羅斯戰爭的全球供應鏈帶來更大打擊。

彭博社還稱，中國在全球貿易中所佔的比重約為12%，防疫限制措施造成工廠和倉庫停止運作，貨車交付放緩、貨櫃壅堵加劇。

彭博社報導認為：義烏實行封閉式管理，義烏僅發現3宗感染者就實行全市封閉式管理，反映出當地政府希望在疫情爆發初期就採取嚴格措施，以免像上海那樣陷入日益嚴重的危機。