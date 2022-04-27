岸田首相與烏克蘭總統澤連斯基舉行電話會談

日本/烏克蘭危機

日本首相岸田文雄日本時間26日晚與烏克蘭總統澤連斯基舉行電話會談，岸田表示將提供食品和藥品等物資，以及自衛隊擁有的防化學武器用防護面罩和監視用小型無人機。

廣告 繼續瀏覽後續

會談從日本時間26日晚7時30分開始，進行了約40分鐘，這是岸田首相與澤連斯基舉行的第4次電話會談。

應烏克蘭政府要求，岸田首相表示將對烏克蘭提供的貸款從1億美元增加到3億美元，岸田首相還表示：我們已經決定，還將提供食品和藥品等，這是日本首次向烏克蘭提供食品及藥品。

據悉，日本將向烏克蘭提供： 麵包、罐頭及灌裝湯等應急食品，以及消毒劑和感冒藥等常規藥物。

對此，澤連斯基總統對日本對烏克蘭所做的支援表示感謝，並向岸田首相說明了當地的現狀，也表達了對今後對烏克蘭的支援及制裁俄羅斯的想法。

電話會談後，岸田首相對記者表示，“為了維護國際社會的和平與秩序，我們將繼續與七國集團及其他相關國家密切合作，積極展開支持烏克蘭的外交努力。”

澤連斯基在與岸田首相電話會談後在推特上發文稱，感謝日本的支持，感謝日本增加貸款和提供援助物資。

澤連斯基還表示：“我們還談到了戰爭結束後的合作。我們相信日本將在與各個國家一起反對戰爭，並在保障烏克蘭未來安全方面發揮重要作用。”表示了他希望戰爭結束後日本在烏克蘭國家重建方面給予合作。

另據報道，烏克蘭外交部25日在社交媒體（SNS）上發布了一段視頻。

視頻旁白說：“請經常在我們身旁，無論是快樂的時候還是痛苦的時候。朋友，烏克蘭感謝你們在這個困難時期給予的支持。”

在30秒的視頻中，附上了對各國支持的感謝傳言，美國、德國等31個國家的名字用字幕表示出來，但是沒有日本。

為此，有些日本網民在社交媒體上表示“悲傷”。

而日本外相林芳正26日下午透露，烏克蘭方面解釋稱，這段視頻“是軍事相關當局在軍事支持的背景下表示謝意的視頻”。

林芳正指出：“烏克蘭政府再次對日本向烏克蘭提供的最大程度的支持表示感謝，包括人道主義援助、財政援助以及提供國防裝備品等。”