德國政府以安全為由阻止中國公司購買德國呼吸機製造商

新冠病毒/中國/德國/呼吸機

創立於 1883 年的德國海爾Heyer 醫療公司，如今卻瀕臨落入中國人手中。海爾主要生產呼吸機，而呼吸機主要用於重症監護室，尤其是在新冠病毒疫情大流行期間全世界搶手。疫情前，海爾醫療陷入財務困境，正在尋找投資人。該公司甚至還在中國、馬來西亞、印度、沙特阿拉伯和美國設有代表處，專註於麻醉和呼吸機設備，銷往全球 80個國家。今天的消息說，德國政府主張阻斷這一項併購買賣，理由是公共安全。

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據德國商報今天報道說，德國政府禁止中國收購呼吸機製造商 Heye。而稍早，對傳統公司 Heyer Medical 的收購似乎已經敲定。但現在聯邦政府正在否決它。原因是：公共安全。

據德國商報署名朱利安·奧爾克報道稱，柏林著名的水療中心客人在一個多世紀前就居住在 Heyer 公司。歷史學家赫爾曼·索默寫道，當時比利時、薩克森和挪威的國王都前往萊茵蘭-普法爾茨州的巴特埃姆斯接受吸氣療養。

然而，創立於 1883 年的傳統海爾醫療公司，如今卻瀕臨落入中國人手中。來自北京的永旺集團於2020年3月正式完成收購。與 Heyer 一樣，永旺Aeonmed 是一家醫療設備製造商，主要生產呼吸機。

但現在聯邦政府正在停止購買。《商報》從政府部門獲悉，該禁令將於周三提交給聯邦內閣。出於公共安全原因，它將停止收購。

外貿法允許聯邦政府禁止外國投資者收購國內公司，以確保“公共秩序或安全”。在海爾的案例中，檢查導致評估認為對公共安全和秩序，特別是對健康保護存在此類危險。

新冠病毒疫情大流行表明，德國擁有自己的生產商以便能夠獨立於非歐洲製造商為自己提供呼吸機是多麼重要。疫情前，海爾醫療陷入財務困境，正在尋找投資人。Heyer在 Aeonmed 找到了一位買家。在中國大陸，Aeonmed 的業務包括在近 800 家醫院擁有超過 10,000 個呼吸機醫療設備。此外，Aeonmed 還活躍於國際市場，在美國、德國、墨西哥、印度尼西亞和印度設有辦事處。

據德國商報說，這家中國公司已經在官方網站上對此次收購進行宣傳：“Heyer 的產品加入 Aeonmed 產品組合是 Aeonmed Medical 致力於成為全球醫療器械市場領導者的有力衡量標準。”

德國商報承認無法聯繫到上述兩家公司就現在被禁止的收購事宜發表聲明。