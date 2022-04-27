日媒稱榮耀手機里的美國零部件大增

中國/華為/榮耀

拆解從受到美國制裁的華為技術剝離的“榮耀（HONOR）”品牌的智能手機，發現4成零部件來自美國。與華為生產的2020年機型（美國零部件佔1成）相比出現激增。日本經濟新聞今天認為，5G半導體等核心零部件變為美國製造，高性能中國手機依然難以完全自產的情況浮出水面。

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日本經濟新聞今天稱獲得調查公司Fomalhaut Technology Solutions（位於東京千代田區）的協助，拆解了榮耀2021年12月上市的普通價位5G手機“X30”（未在日本上市）。把各種零部件的估算成本加起來，計算了各國和地區所佔的份額。

署名為松元則雄的日本經濟新聞該報道稱，榮耀曾是華為的低價智能手機品牌，由於受到美國的制裁，無法採購半導體和電子零部件，於2020年11月剝離。榮耀主要面向中國國內出貨。由於已從華為剝離為不同企業，榮耀處於多項制裁的範圍之外。

X30零部件的合計成本為217美元，按國家和地區的份額來看，最高的是美國的39％。與華為2020年春季上市的“30S”相比，美國零部件的份額增加29個百分點。主控半導體和5G通信半導體等核心零部件從中國製造變為美國製造。另一方面，中國零部件的比例降至10％，與華為時代相比下降27個百分點。尤其是上個機型由華為旗下的海思半導體製造的主控、通信、電源控制半導體等幾乎全部改為美國高通產品。

從老款機型的通信半導體來看，包括5G半導體在內，除了海思半導體等中國產品之外，村田製作所、太陽誘電、TDK等日本零部件得到採用。從此次拆解的機型來看，海思半導體銷聲匿跡。除了日本零部件以外，幾乎全部改為高通和美國Qorvo的零部件。中國零部件僅被用於上一代標準通信採用的信號放大器。

改為採用美國零部件的背景可能是，雖然中國正在推進半導體自產化，但在高性能產品方面，仍無法確保大量生產智能手機所需的數量。

華為2020年8月受到美國制裁，採購使用美國技術的半導體受到限制。與半導體代工企業台積電（TSMC）的交易也變得困難。華為曾經增加庫存，為確保最尖端零部件而四處奔走。

該報道稱，在成本較高的主要零部件方面，被認為是中國製造的零部件僅有顯示屏。液晶顯示屏的估算價格為14美元，不到旗艦機型採用的OLED屏的5分之1。

日本零部件的比率約為16％，排在第2位。索尼集團的攝像頭圖像傳感器、村田製作所、太陽誘電、TDK等的通信用零部件擴大了份額。尤其是隨着超高清攝像頭和通信功能的增強，日本零部件的採用量增加。

另一方面，因存儲器從三星電子改為美國的美光科技，韓國零部件的採購量減少。

根據松元則雄的報道文章稱，依賴美國半導體的中國智能手機廠商不只有榮耀。Fomalhaut的調查顯示，小米2021年上市的可摺疊智能手機“小米 MiMixFold”上，美國零部件占成本的26％。OPPO的“Reno6 Pro＋”機型上，美國零部件的比率達到31％。美國零部件均佔到成本的4分之1以上。

受美國制裁影響，華為此前一直在所有方面推進自產化。

該報道鏈接址為：https://cn.nikkei.com/china/ccompany/48336-2022-04-27-05-00-10.html