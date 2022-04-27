網絡熱傳：上海封城一月損失有幾多？

中國/上海疫情

上海封城1個月耗費的成本難計。有中國網友計算，全市廣建方艙隔離所就花費人民幣60億元，核酸檢測也用去55億元，相關支出加上收入大減，上海1個月就損失277億元。這項由中國網友計算的上海封城損失清單，近日在中國網絡熱傳。

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據中央社今天報道稱，其他中國網友則認為，這277億元只是看得見的、且反映在官方紀錄上的有形成本。至於2500萬上海市民每個人耗費的有形及無形成本總和，以及對地區生產毛額（GDP）的影響，更將是難以估計的天文數字。

這筆封城1個月對上海造成的有形損失，受到不少中國網友討論。有人表示，能不能為全中國計算一下封城損失？有人則直指，以上海之富裕，損失277億元可能還扛得住，“其他地方扛得住嗎”？還有人說，既然這樣，再封控、再清零3個月，整個中國還不知道會變成啥樣子；另有人直指，上海是中國僅剩的“奶牛”（意指財源），“連奶牛都榨乾了，全國還有奶喝嗎”？

據中央社說，上述網友的“奶牛”說，源自疫情期間的2021年上半年，中國31個省、直轄市、自治區的公共預算收支數字。當時，只有上海出現942.6億元的財政盈餘，其餘包括北京、廣東在內的30個省級行政區，都出現支出大於收入的缺口，其中居冠的河南更有約3500億元的缺口。