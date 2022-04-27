華日：習近平要求中國今年GDP增速超美國

中國/經濟增長

雖然受新冠疫情開始以來最嚴重的一波疫情影響，中國經濟增速放緩，但據知情人士透露，中國國家主席習近平已告訴中國官員，要確保中國今年的經濟增速超過美國。

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習近平要求中國今年GDP增速超美國，儘管防疫封控繼續。據華爾街日報今天報道說，在過去幾周的會議上，習近平向高層經濟和金融官員表示，確保中國經濟穩定增長很重要，因為這對顯示中國一黨制是優於西方自由民主制度，以及美國政治和經濟上都在衰落至關重要。

上述知情人士說，為響應習近平提振經濟的號召，中國政府部門正在討論加快大型基建項目建設的計畫，特別是製造業、科技、能源和食品行業的項目，討論的內容還包括為刺激消費支出而向個人發放優惠券的計畫。

2021年最後一個季度，美國經濟同比增長5.5%，增速超過中國經濟的4.0%。美國總統拜登(Joe Biden)當時表示，這是20年來美國經濟增速首次超過中國。這引發中國政府高層官員的不安。

據該報道稱，中國央行貨幣政策委員會委員王一鳴表示，中國應該實施更大力度的宏觀政策來對衝疫情的影響。王一鳴本周在北京舉行的一個經濟論壇上對與會者說，使二季度的經濟增速能夠重返5%以上，為全年實現5.5%的預期目標奠定基礎，尤為重要。中國第一季度國內生產總值(GDP)增長4.8%，不過許多經濟學家稱這個數字可能誇大了中國經濟的表現。

習近平力推更大膽的刺激措施凸顯出，今年中國官員在保持經濟活力和實現5.5%的年度增長目標方面面臨重大考驗。儘管有跡象表明經濟增長正在放緩，但官員們一再重申了這一數字。作為幾十年來中共最有權勢的領導人，習近平的指示很有分量，即使在細節上往往很模糊。

即便如此，許多經濟學家仍懷疑，在中國政府堅持動態清零防疫政策的情況下，這一年度增長目標能否實現。對於本已面臨房地產市場滑坡和出口勢頭減弱的中國經濟，動態清零總方針正對國內消費支出和工業生產造成不良影響。

國際貨幣基金組織(IMF)已將今年中國經濟增長預期從之前的4.8%下調至4.4%，理由是新冠疫情相關封控和俄羅斯入侵烏克蘭帶來的壓力越來越大。據IMF本月發布的最新全球經濟展望，中國經濟今年的增速若能達到4.4%，應該仍能超過美國經濟的增速。IMF預計，美國經濟今年將增長3.7%，此前預計為4.0%。

華爾街日報稱，對於許多經濟學家來說，仍不清楚中國經濟的增長會來自哪裡。中國企業面臨價格上漲和國內及海外需求減弱的問題，這限制了企業的投資意願。過去，房地產是中國經濟可靠的增長引擎，但在經過數年的繁榮之後，該行業目前處境艱難，不少到期債務無法償還。中國政府的“動態清零”抗疫政策限制了消費者開支，使他們無法在旅遊、餐飲和其他服務上花錢。