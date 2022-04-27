華日：Twitter被馬斯克收購之後會受中國影響嗎？

推特/馬斯克/中國

Twitter員工以及亞馬遜的貝佐斯都在發出疑問：和中國擁有深切商業聯繫的馬斯克將如何處理中國政府在這個平台上日益活躍的情況。

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據華爾街日報今天報道說，馬斯克(Elon Musk)收購Twitter 引發了一些疑問。Twitter員工以及亞馬遜公司的貝佐斯(Jeff Bezos)都在質疑，對於中國政府在這個平台上日益活躍的情況，馬斯克將如何處理。

人們會產生這些疑問，一方面是因為馬斯克自詡言論自由絕對主義者，另一方面也是因為中國對於他的主要企業特斯拉至關重要。

Twitter董事會周一表示已接受馬斯克以440億美元收購該公司並將其私有化的提議，隨後馬斯克在Twitter上寫道：“我希望，就算對我批評最狠的人也會繼續使用Twitter，因為這就是言論自由的意義。”

但Twitter的一些員工擔心，馬斯克會基於他的言論自由立場，去瓦解或削弱該平台多年來為打擊網上仇恨言論、騷擾和虛假信息所做的努力。

目前中國政府在Twitter上加大了動作，而馬斯克要依靠中國政府的友好態度來確保特斯拉的未來前景。特斯拉最大的工廠在中國，這裡也是特斯拉汽車的一個重要市場。馬斯克對這個國家讚不絕口。

收購消息傳出後，亞馬遜的執行主席貝佐斯指出，馬斯克擁有Twitter的所有權可能會使得Twitter面臨中國政府更大的壓力，他發表推文稱：“中國政府在廣場上的影響力剛剛是不是加強了一點？”貝佐斯後來發推文稱，這種情形可能會導致特斯拉在中國的處境變得更複雜，而不會牽涉Twitter的審查制度。貝佐斯還說，馬斯克“非常擅長”駕馭這種複雜局面。

澳大利亞戰略政策研究所(Australian Strategic Policy Institute)對有中國政府背景的信息活動進行了大量研究，該研究所的高級分析師Fergus Ryan表示，中國有藉助商業利益來獲取政治讓步的記錄。Ryan稱，中國政府將會有很多向馬斯克施壓的機會。

據該報道，在周二舉行的中國外交部例行新聞發布會上，有記者提問中國是否會通過牽制特斯拉商業利益來影響Twitter，外交部發言人沒有正面回答，他說：“我注意到你很會猜測，但是沒有任何事實依據。”

中國2009年屏蔽了國內對Twitter的訪問，但此後北京方面也在尋求使用Twitter來宣傳中國，並藉助該平台對國際媒體的報道提出反駁。

自新冠危機暴發以來，中國政府官員和有政府背景的媒體加大了通過Twitter傳播信息的力度，比如駁斥關於新疆地區存在暴行的說法，或者讚賞中國應對新冠危機的方式。

華爾街日報說，上海最新一輪新冠疫情顯示了特斯拉對中國政府的依賴。過去一個月里，為遏制一波由奧密克戎變異株引發的嚴重疫情，上海市政府封控了該市的大片區域；特斯拉上海工廠是該市政府指定幫助恢復生產的工廠之一。特斯拉已在本周恢復生產。

原文鏈接：https://cn.wsj.com/articles/twitter%E8%A2%AB%E9%A9%AC%E6%96%AF%E5%85%8B%E6%94%B6%E8%B4%AD%E4%B9%8B%E5%90%8E%E4%BC%9A%E5%8F%97%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E5%BD%B1%E5%93%8D%E5%90%97-11651038908