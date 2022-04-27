「香港記者」獲頒新聞自由大獎 日本FCCJ稱表支持 記協指與港人共享

香港/言論自由

曾是亞洲自由堡壘的香港，新聞自由已大不如前，在香港外國記者會（FCCHK）停頒人權新聞獎翌日，日本外國特派員協會（FCCJ，又譯「日本外國記者會」）把年度新聞自由亞洲大獎頒發予全體香港新聞工作者，以表彰香港記者在新聞自由受壓下仍然堅守崗位，報道真相，並藉此表達支持。代表領獎的香港記者協會表示，獲獎是對香港記者的鼓勵，但認為獎項同時屬於每一位香港市民，因為他們對信息的渴求是業界捍衛言論與新聞自由的力量。

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日本外國特派員協會第二副主席Ilgin Yorulmaz昨(26日)晚在頒獎禮上細數香港在全球新聞自由榜上排名大跌，以及《港區國安法》實施後對新聞自由的影響，包括《蘋果日報》和《立場新聞》相繼停運，至今有二十多名新聞工作者被扣留或在囚，新聞學者區家麟獲警方保釋候查，香港外國記者會亦因害怕誤過「紅線」、引發法律風險而停辦人權新聞獎。她續稱，面對如此情況，香港新聞工作者仍然緊守崗位，冒死報道真相。

全體香港記者獲頒的日本外國特派員協會「新聞自由亞洲大獎」（FCCJ Freedom of the Press Asia Awards），是頒發給區內任何個人或機構，以表揚他們堅守崗位，對抗新聞審查和信息控制，把真相呈現公眾眼前。

香港記協主席陳朗昇視像發言時謙稱，他最沒資格代表任何善良、熱情、堅韌及誠實的香港記者，但面對更困難的環境，香港新聞工作者或要犧牲更多才能爭取更多，但相信香港記者仍會站穩崗位，努力為香港社會尋找真相和事實。他又引述2021年諾貝爾和平獎得主、菲律賓獨立媒體Rappler創辦人Maria Ressa的得獎感言：「沒有事實，就真相難尋；沒有真相，就信任不存；沒有信任，我們就沒有公認的現實和民主；若此，我們便無法應對現今世代的種種問題。…現在，是為真理而戰。」

除「香港記者」外，俄羅斯周報《新報》（Новая газета）獲頒亞洲優異獎（Asia Honerable Mention），而緬甸全體新聞工作者則獲頒新聞自由亞太區大獎；另有三名日本記者獲頒日本獎項，包括紀錄片《牛久》的導演Thomas Ash，日本TBS電視台67歲記者金平茂紀，以及88歲的日本政治記者田原總一朗。

日本外國特派員協會自二次世界大戰結束時成立，至今已有77年歷史，該會網頁數據顯示，現有會員約1800人，當中約六分之一是外國特派員。