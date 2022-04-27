20大前夕中國網絡清零異見 着手批“歷史虛無主義”

中國/20大前網絡清零

眼下中國當局不僅堅持防疫清零，預定於今秋召開的20大前夕，更下令網絡“異見”要清零，舉凡在網絡流傳批評馬克思、毛澤東、鄧小平或中國經濟政策及媚外的言論，統統要肅清。

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中國召開20大前夕，當前中國舉國上下正展開以“強國復興有我”的政治動員，迎接預計下半年稍晚揭幕的20大，據中央社今天引述香港南華早報消息，稱中國當局正密集着手清零舉凡抵觸共產黨史觀的網絡發文。

科技新創公司字節跳動旗下的兩個社群媒體，分別是運用大數據的新聞平台“今日頭條”及影音共享社群“抖音”（TikTok，此處指中國國內版）皆發布通知，敦促用戶舉報凡是上傳涉及“歷史虛無主義”的文字。根據中共中央黨史和文獻研究院官網，歷史虛無主義是敵對勢力拿歷史做文章，削弱中國共產黨執政的歷史基礎和思想根基、消解中共長期執政合法性正義性的輿論工具和政治思潮，這樣的危害性是顯而易見。

據該報說，兩家公司在25和26日發布通知，將從5月起展開5大肅清，分別包括敏感或時下熱議，涉及共黨、中國或建軍歷史的挑釁論戰；針對馬克思主義、毛澤東思想與鄧小平理論的批評。還有關於共黨發展史及中國經濟和開放政策的爭議；醜化黨及國家領導人的措辭；以及嘲諷黨史或洗白官版正史中定性的“敗類”，也就是說，凡牽扯歷史虛無主義的貼文，統統都要清零。

不僅如此，所有污衊傳統中華文化，或社會主義及革命文化的網絡貼文也是鎖定的對象，更要嚴格審查任何刊登崇尚西方文化或歷史及他國殖民主義的內容。

該報道說，這是近期中國境內數家主要媒體和社群平台，發起的最新一次肅清行動。中國最大的知識共享平台“知乎”表示，上周處理掉67則涉及歷史虛無主義的抱怨文。知乎是在19到24日展開肅清行動，並指若干貼文作者聲稱臧否歷史或釐清歷史的微言大義，實際上卻是散播有關於歷史虛無主義的有害訊息。

中央社說，中國向來慣用發起大規模的行動，像是鼓勵公眾向當局舉報，以行監控之實，而最新的業者自清正值中共全力籌備擬於今秋揭幕的20大之際，屆時黨內領導班子將重組。至於國家主席習近平預料將打破滿2任交棒的慣例，也將在20大展開總書記的第3任期，此前他的前任江澤民和胡錦濤都是按例卸任。