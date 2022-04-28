中國保護知識產權：美國評有立法進步但需改進實施

美國/中國/知識產權

據拜登政府周三的一份報告稱，中國已經制定了一些尊重和保護知識產權的良好法律，但其實施情況還有待改進。法新社說，美國前總統特朗普曾多次譴責中國 "盜竊 "知識產權行為。 在2020年1月簽署雙邊貿易協定時，北京承諾採取措施保護美國企業家的知識產權。

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美國官方周三的一份報告稱，中國已經制定了一些尊重和保護知識產權的良好法律，但其實施情況還有待改進。 據美國貿易代表署回顧了中國保護知識產權立法情況稱，"2021年，中國頒布了《專利法》、《版權法》和《刑法》的修正案。" 據美國貿易代表署的報告，中國已經採取了其他措施 "以確保知識產權的保護和執行"。

但美國貿易代表署指出，知識產權權利人 "繼續對這些措施的充分性及其有效實施提出關切"。美國方面說，中國長期存在的 "惡意商標註冊、仿冒和在線盜版 "問題仍未得到解決。

該報道說，美國前總統特朗普曾多次譴責 "盜竊 "知識產權的行為。

美國貿易大使戴琪Katherine Tai最近強調，這個問題必須得到解決。據美國貿易代表署聲明說，知識產權密集型產業支持了美國6000多萬個工作崗位，包括從剛起步的獨立發明家到研究關鍵社會問題的紀錄片製作人。戴琪說："我們需要在外國有強有力的保護和執法，以保護知識產權、知識產權人的生計並確保他們能夠在全球市場上安全競爭。