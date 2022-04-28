布達佩斯副市長：匈牙利政府黑箱操作購買中國疫苗

匈牙利/中國

匈牙利現總理奧爾班在4月3日的大選中連選連任，不過，包括首都布達佩斯在內的多個大城市繼續由反對黨主導，法廣在匈牙利大選期間採訪了多位執政黨與反對黨成員，負責衛生事務的反對黨社會黨人，布達佩斯副市長Tutto Kata女士在訪談中揭露匈牙利政府在中國疫苗效率尚未確認之前就預購中國疫苗，收購過程以及疫苗使用後的效果數字均缺乏透明。

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Tutto Kata： 我覺得奧爾班政府最糟糕的問題之一就是缺乏誠實，而且缺乏透明 我們不知道他們為何以及如何操作。作為市政府領導我們從未被邀請就防疫議題參與討論，而我們處在防疫的最前線，但我們從未被邀請 無論是參與諮詢還是購買疫苗。他們在疫苗購買上也從未對外公布任何信息，匈牙利政府在疫苗的有效性尚未肯定之前就收購中國疫苗，他們將疫苗注射給老年人 而事實上，根據布達佩斯市政府衛士機構作出的抗體檢測，我們發現這些疫苗對老年人並沒有效果。

法廣： 在中國疫苗首先給年輕人注射 而在匈牙利卻恰恰相反 這很奇怪！

Tutto Kata：確實很奇怪！這是因為匈牙利政府在疫苗的檢測結果出台之前就收購了疫苗，所以他們首先給匈牙利一百多萬名老年人注射了中國疫苗，但是在布達佩斯我們發現這些疫苗並沒有效果！

法廣： 注射疫苗的老年人是否出現健康問題？有沒有類似的記錄？

Tutto Kata：這就是我剛才說的信息透明問題 匈牙利政府不對外公布任何這方面的信息，從一開始匈牙利政府就說如果不是陽性就無需戴口罩，是布達佩斯市政府告訴市民應該戴口罩以避免被傳染。我們很難從政府那裡獲得任何有關疫情的數據：多少人被感染等等，醫院的情況究竟如何？今天依然如此！所以今天我們依然不太清楚中國疫苗的作用究竟如何？我們不知道中國疫苗使用的比例是多少？產生的抗體作用如何等等。

法廣：您是否知道匈牙利政府為何出高價購買疫苗？他們購買的輝瑞疫苗就比別人高一倍！

Tutto Kata：我們一直在追問這些問題，但是匈牙利政府總是拒絕回答！即使是我們提出的十分重要的問題 總理總是王顧左右而言他。所以我們說到民主運作問題時缺乏透明是其中一大癥結：無論是從決策還是實施還是具體數據都是如此，市長只能從政府的公告中獲得信息，而不能參與任何決策過程包括由歐盟組織的活動。

法廣：你們知道中國疫苗的進口途徑嗎？通過哪個公司？進口價格如何？

Tutto Kata：我們要求公布許多信息數據，許多是在幾個月後甚至幾年後才獲得回答，今天我們獲得了部分數據但過程十分艱難，有時甚至必須通過法院才能夠獲得這些數據，疫情爆發已經兩年多許多問題基本都已經有答案 不過 太遲了！