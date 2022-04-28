新冠疫情：北京關部分公共場所 廣州因一疑似感染取消數百航班

中國/新冠肺炎

在中國首都北京，面對新冠肺炎疫情再起，當局於周四（4月28號）宣布關閉某些公共場所，同時繼續開展大規模篩查活動，以避免出現類似上海一個月以來陷入癱瘓的“封城”行動。

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本周在中國首都幾個地區進行的三輪大規模檢測中發現了感染病例，導致幾個住宅區、辦公樓和一所大學被隔離。一些學校、娛樂場所和旅遊景點也被關閉。

路透社稱，北京人口總數為2200萬，而在這一大規模篩查的第一階段收集的近2000萬份樣本中，已確定的污染案例數量仍然很低。

北京市政當局周四報告說，周三白天共發現50名新感染者，而周二記錄的新感染者為34人。自4月22日以來，北京共發現160多例新冠陽性，其中一半以上發生在首都人口最多的朝陽區。在東城區，周四發現的幾例陽性也導致北京老區的幾條胡同關閉。在中心區以及西城區，所有電影院也於周四被下令關閉。

位於北京北部延慶 "小 "區的35萬居民和在那裡工作的人將接受測試，儘管該區不在本周下令進行大規模測試的名單上。位於北京東北部的另一個區平谷區，也將在本周四和周六為其45.7萬居民發起一場篩查活動。

法新社報道，北京在一周內出現共一百個陽性病例後，已經對大約150棟建築進行了限制。 北京市政府已經呼籲居民，除非絕對必要，否則不要離開首都，同時也開啟嚴格進京管理聯防聯控協調機制。 北京人目前也生活在對普遍封鎖的恐懼中。

中國衛生部周四報告了全國範圍內超過11,000個新的陽性病例。上海依然是迄今為止受影響最嚴重的城市，每天都有幾十個新的死亡病例。

除了北京上海，在南部重要的製造和商業中心廣州，面對疫情同樣神經緊繃，風聲鶴唳，在機場發現一例Covid-19疑似病例後，已經於周四取消了數百個航班，並開始對約全市三分之一人口，即600萬居民進行篩查。

法新社報道指出， 在過去兩年中，中國幾乎沒有受到冠狀病毒的影響，但自3月以來，中國一直面臨著病例的增加，這是2020年以來最大的一次，許多省份都受到不同程度的影響。