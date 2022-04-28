美國繼續密切關注中國在履行“美中經貿協定”承諾方面的進展

貿易

美國貿易代表辦公室在星期三（4月27日）發布報告說，在對其貿易夥伴的知識產權保護情況的年度“特別301”調查中，繼續把中國列入優先觀察名單，以繼續密切關注中國在履行“美中經貿協定”承諾方面的進展。

廣告 繼續瀏覽後續

美國《特別301報告》是對全球知識產權保護和執法狀況的年度回顧。美國貿易代表辦公室根據經1988年《綜合貿易與競爭法》和《烏拉圭回合協定法》修訂的《1974年貿易法》第182條進行了本次審查。

中國已是連續18年被美國列入重點觀察名單。今年的美國年度“特別301”調查報告提到，雖然中國2021年頒布了專利法、著作權法和刑法的修訂版以及旨在解決知識產權保護和執法的其它措施，但美國的知識產權持有者“繼續對這些措施的充足性及其有效實施表示關切，並對惡意商標、假冒和在線盜版等長期存在的問題表示關切”。

美國貿易代表辦公室還對中國官員強調知識產權對中國在某些行業爭取市場主導地位的重要性，以及法院應為中國及其產業目標服務的聲明表示關切。報告說：“這些聲明讓人想起：長期以來對要求和施壓外國個人或公司向中國公司轉讓技術的關切，以及知識產權保護和執法是否會公平地適用於在中國的外國權利持有者的關切。”

美國敦促中國在制定促進創新政策時，不要強迫技術轉讓和對本土知識產權的偏好，並考慮到自願與相互同意的商業夥伴關係或安排的重要性。

美國對知識產權盜竊和強迫將美國技術轉讓給競爭對手中國以獲得市場准入的關切，是特朗普政府對數千億美元中國進口商品徵收“301條款”關稅的核心，拜登政府目前保留了這些關稅。

報告還說，美國正在密切關注中國在履行“美中經貿協定”承諾方面的進展。2020年1月，特朗普政府和中國簽署了通常被稱為“第一階段協議”的經貿協議。根據該協議，中國承諾改善農業和金融服務業的市場准入，並做出了與知識產權和技術轉讓有關的承諾。中國還承諾增加對美國商品和服務的購買。

但美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）曾在3月31日發布的《2022年國家貿易評估報告》中說，雖然中國履行了第一階段協議的一些條款，但尚未履行一些更重要的承諾，而且遠未履行其在2020年和2021年購買美國商品和服務的承諾。