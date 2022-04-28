美國與55個國家推出一項倡議，承諾保護互聯網自由

互聯網/言論自由

面對俄羅斯等極權政府對數字信息的嚴格控制，美國與50多個國家發起一項倡議，以保護網絡安全與自由。白宮方面表示：此項倡議旨在通過抵制數字領域“日益增長的極權主義”，來推進關於網絡自由的“巨大承諾”。

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剛剛推出的這項倡議被稱為“互聯網未來宣言”，主要目的是通過抵制威權主義在數字領域日益增長的控制，確保加強數字領域的民主、保護隱私並促進自由的全球經濟。但在一些政府壓制言論自由和獲取信息自由、傳播虛假信息或完全控制互聯網的情況下，此一目標受到嚴重威脅。

白宮一名高官向媒體表示：最近數月，自入侵烏克蘭以來，俄羅斯在國內外大力傳播虛假信息，嚴格審查網絡信息來源，封鎖或關閉合法網站，甚至攻擊烏克蘭的互聯網基礎設施。這名官員還以中國為例指出，俄羅斯並非唯一採取此種做法的國家。

發起這項倡議的共有55個國家，其中既包括像澳大利亞、英國、加拿大、法國、德國和日本等先進國家，也包括如阿根廷、塞浦路斯、肯尼亞、黑山、斯洛文尼亞和烏克蘭等其他國家。

法新社引述美國官員的表述指出：儘管這項倡議不具備法律約束力，卻“確立了基本原則”並敦促各國政府“為促進一個開放的、自由的、全球化的、可靠和安全的互聯網“而努力。同時在”尊重各國監管自主權“的基礎上，防止互聯網爆裂。該倡議還強調：要確保弱勢群體能夠擔負得起的網絡服務。