英方警告：中方不守國際規則將難成大國　籲北約助台灣防衛

英國/中國

英國外相卓慧思（Liz Truss）表示，中國若不遵循國際規則，將難以崛起成為超級大國。對於剛承認海陸空三軍均不及大陸解放軍的台灣，卓慧思更呼籲北大西洋公約組織與日本和澳洲等國合作，保護太平洋和令台灣可以自我防衛。

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卓慧思在當地時間周三(27日)晚在倫敦市長官邸發表演說，指烏克蘭危機給西方帶來有益的教訓，表明民主國家必須利用經濟工具來響應威權政權。她籲請西方國家不要再天真地對待地緣政治和經濟力量，要對中國等國家採取強硬態度，強調包括中國在內的所有國家均須遵守規則，否則將難以繼續崛起。她又說，英國已向俄羅斯展示在違反國際規則後面臨的後果，就是英國可以將安全和尊重主權置於短期經濟利益之上。

她更警告，北京正快速建立一支軍事力量，足可將力量投射至歐洲有策略性利益的地域。卓慧思認為，北約組織應有全球視野，準備好應對全球挑戰。她續稱，西方國家須預想印太地區可能遭受的威脅，與日本、澳洲等盟友合作，令太平洋得到保護，並須確保台灣這民主政體有能力作出防衛。

在卓慧思發言前夕，台灣傳媒報道，國防部送交立法院有關兩岸軍力優劣比較的最新項目報告明確指出，中國解放軍無論是在地面部隊打擊火力丶水面艦制海戰力以及空中制電磁能力方面，均優於台灣軍方；中國大陸在戰機制空作戰戰力方面亦稍佔優勢，中共潛艦戰力更是大幅超越國軍。國防部建議，以建立「立即作戰能力」應對中國軍力威脅以及可能犯台的軍事行動。

英國《金融時報》以「鷹派」口吻形容卓慧思的說法，並指這改變了十餘年前的首相金馬倫（David Cameron）年代時強調中國是英國老朋友的態度，至於她的說法是否等於向北京發出警告，若向台灣發動攻擊，將須面對嚴重的經濟報復手段？卓慧思的助理予以否認，指這是平情而論，以約制中國具侵略性的行為。

卓慧思又提及俄烏戰事，認為西方必須加倍支持烏克蘭，把俄軍完全逐出烏克蘭。但她沒有重提向烏克蘭提供坦克和戰機等重型武器。北約成員國一直以避免局勢升級為由，拒絕向烏克蘭提供戰機。