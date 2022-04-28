路透社：北京開始一場打壓涉疫情“謠言”運動

抓涉疫情“謠言”

路透社28日消息，上海和北京等中國大城市面臨嚴峻的疫情。政府啟動警方行動，北京通報四類涉疫違法犯罪行為2人傳播封城謠言被行拘。 公安局副局長潘緒宏在通報打擊涉疫情犯罪情況時說，4月22日以來，共受理案件40起，行政拘留48人，刑事拘留4人。

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北京警方發言人表示，兩起案件涉及“散布虛假信息和製造謠言可能引起恐懼”的案件。據稱，一名 33 歲張某某男子於 4 月 25 日在社交網絡微信的一個帖子上故意宣布“擾亂公共秩序”將刑拘。

另一人，48歲，王某，據說“散布北京將封城的虛假信息，對社會造成負面影響”。路透社記者表示；刑拘在中國是一種不需要審判的拘留制度。 據東方網報道，作為抗擊疫情及其影響的一部分，政府於 3 月底啟動了謠言控制行動，向十幾個省市派出了警察隊伍。

在上海，截至 3 月 22 日，已有兩名男子因製造和散布虛假消息被立案調查。警方稱，就在該市東西兩地連續四天“交替管控”之前，這兩名男子曾在網上散步“虛假信息”。據此，該市將“被封禁一個星期“。這些”動態清零“控制措施本應持續八天，但最終延長了一個多月的封鎖。目前尚不清楚這兩名男子身在何處。