中國動態清零總結深圳經驗：以快治快

中國/新冠病毒

中國衛生當局今天重申疫情防控堅持“動態清零”。官員數度強調，面對傳染力強的Omicron，必須“以快制快”，並指廣東深圳市採取有效的策略和打法，就能實現動態清零。

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據中央社今天報道稱，深圳經驗成楷模，中國動態清零強調以快制快。上海因疫情失控而封城前，今年2至3月，深圳出現Omicron疫情，3月13日新增85例後，當地發布通告，3月14日至20日展開封閉式管理，進行3輪全員核酸檢測。深圳經過7天的“靜默期”後，宣布實現社會面清零，有序回復生產生活。而上海至今仍然在動態清零前蹣跚。

據名為Zaker吳曉波頻道28日發文指出，今年以前，中國大陸各地的疫情防控都是“逐步升級”，一方面是防疫部門需要時間來評估疫情，另一方面則是不希望對市民的生產生活造成太大影響。可是到了上海，“逐步升級”卻成為最受詬病的地方。一方面造成疫情遷延日久，保供困難；另一方面7天之後又7天，7天之後又7天，防疫思路變幻，不斷改寫民眾的心理預期，讓很多人心態崩潰。文章最後強調，既然選擇動態清零，就該拿出最好的動態清零。

據中央社說，中國國務院新聞辦公室29日舉行“堅持‘動態清零’做好疫情防控工作”國際記者會。國家衛健委副主任李斌強調，中國有能力、有信心在發現本土疫情時，快速反應、精準防控、“以快制快”，採取全方位綜合措施，在最短時間內撲滅疫情，以最小的成本實現最大的防控效果。

當被問及北京這次疫情防控從上海那裡學到什麼經驗，國家衛健委疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年指出，Omicron的傳播速度太快，隱匿性太強，所以必須要優化完善過去對待COVID-19原始株以及變異株的打法。他強調，總的一條就是“以快制快”，“病毒傳播得快，我們出手的速度，工作的力度和速度要更快，要和這種病毒在時間上進行賽跑，這是一個非常重要的變化”。