中國將暫停對進口煤炭徵收關稅 紐時稱俄羅斯或受益

中國/俄羅斯煤炭

中國政府將從周日開始暫停對進口煤炭徵收關稅，由於入侵烏克蘭，俄羅斯對歐洲的煤炭出口正被逐步叫停，中國的這一決定可能使俄羅斯受益。中國財政部是在周四宣布，將下調煤炭進口關稅，以加強能源供應保障。該關稅暫停舉措將取消關稅，從周日開始執行，直到明年3月31日，屆時將重新審議。

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據紐約時報報道說，中國一直避免批評俄羅斯的入侵，該國外交部和宣傳機構還應和俄羅斯最近對美國及其盟國的諸多批評。但中國也表示將繼續與俄羅斯進行“正常貿易”，並對積極幫助俄羅斯規避西方制裁持謹慎態度。

三周前，歐盟批准了對俄羅斯煤炭的禁令，將用四個月時間分階段實施。歐盟約一半的煤炭從俄羅斯進口，每年貿易額達40億歐元。

去年，中國從俄羅斯進口的煤炭達到近70億歐元，成為一個非同尋常的類別。去年下半年，中國短暫出現煤炭短缺，中國從俄羅斯進口的煤炭量翻了一番。中國在去年底和今年年初迅速增加國有煤礦的產量，以解決短缺問題。

因此，全球煤炭市場面臨的一個大問題是，中國是否會認定去年底的進口量代表“正常貿易”，或者中國對俄羅斯煤炭的進口是否會回落到之前的水平。

中國海關今年前三個月的數據顯示，從俄羅斯進口的煤炭確實較去年秋季的峰值大幅回落。但進口量仍略高於一年前。

該報道引述新加坡基金管理公司Keshik Capital的大宗商品分析師亞歷克斯·特恩布爾表示，最近幾周，中國煤炭進口商難以找到願意提供貨輪運輸俄羅斯煤炭的船東。不過，預計一條新的跨境鐵路線最快將在下個月開通，這可能會擴大中國購買俄羅斯煤炭的能力。

俄羅斯現在是中國第二大煤炭進口來源地，僅次於印度尼西亞。17個月前，中國停止從澳大利亞購買煤炭，此前，澳大利亞呼籲對2019年底在武漢暴發的新冠肺炎疫情進行國際調查。澳大利亞曾是中國的第二大供應國，僅次於印度尼西亞。

中國目前對進口煤炭徵收3%至6%的關稅，具體取決於煤炭的質量。取消關稅將使進口煤炭更便宜，與中國開採的煤炭相比更具競爭力。