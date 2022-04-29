中國疫情報北京本土例升追上海

中國/新冠病毒

中國官方今天通報新冠病毒疫情最新染疫數，共新增病例（含確診及無癥狀感染者）1萬5688例，本土新增病例1萬5588，其中近來疫情加劇的首都北京，新增本土病例僅次於當前的重災區上海。

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據中央社今天引述中國國家衛生健康委員會官網上午公布，28日零至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增2019冠狀病毒疾病確診5659例。

其中新增本土確診病例5646例，以當前重災區上海5487例最多，其次是北京市47例，先前另個重災區吉林省42例；境外移入13例。

新增無癥狀感染者1萬29例，其中本土為9942例，同樣以上海達9545例最多，其次遼寧省91例，北京則有2例；境外移入87例。

消息稱，新增死亡52例都是本土病例，而且都集中在上海。

該報道引據上海官方通報，上海28日新增本土新冠病毒確診病例5487和無癥狀感染者9545例，總計1萬5032例，新增死亡病例52例。

上海官方宣布推動常態化核酸採樣，首波在市內設置534個採樣點。

報道稱，上海近日單日新增病例數持續維持在1萬多例，官方與部分評論都形容疫情雖然仍嚴峻但已逐步獲得控制。日前官方已宣布將對達到社會面基本清零的區實施“有限人員、有限區域、有限活動”。