中國神藥連花清瘟曝未經驗證 股價暴跌

中國/連花清瘟

中國新冠病毒情爆發以來，中藥製成的連花清瘟受官方大力吹捧，防疫專家接連背書。然而醫界質疑有副作用，更被上海物流抱怨佔據運力。母企業以嶺藥業股價也因負面消息大跌，每股報人民幣25.07元，較近期高點42.13元，跌幅高達36%。因新冠疫情應運而起，連花清瘟連同其它中藥品，股市炒作使經營者坐享億萬盈利。

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據中央社今天報道稱，中國以嶺藥業研發的連花清瘟，被官方推薦為2019冠狀病毒疾病用藥，在過去兩年間陸續得到鍾南山、張伯禮、李蘭娟等多位資深專家認可。在中國“中西醫並重”的抗疫策略下，以中藥材製成的連花清瘟不斷受到吹捧。

本輪上海疫情爆發後，以嶺藥業陸續透過中國紅十字會捐贈總價值人民幣6000萬元的連花清瘟給上海。不少上海人收到的防疫大禮包中除了口罩、快篩試劑外，都能看見連花清瘟膠囊的身影。

然而這項備受關注推崇的藥物，隨着疫情持續發展，在近期也被推到輿論的風口浪尖，不只對於療效產生質疑，對於母企業以嶺藥業的批評也陸續浮現。

中央社綜合香港01、明報、紅星新聞消息說，首都醫科大學校長饒毅在微信公眾號饒議科學發文稱：“配送抗疫用藥應經過嚴格的試驗及檢測，不應給社會大眾服用偽劣產品，若連花清瘟的療效從未經嚴格驗證，強制配送就害了等待必需物資和藥品的群眾。”另一方面，中國醫學健康與醫療健康服務平台“丁香醫生”日前發文指出，不應向健康的群眾發放連花清瘟，因其不能預防新冠病毒，且可能有副作用。

而在醫界開始對這個藥物提出疑問與呼籲的同時，萬達集團董事長王健林獨生子王思聰近日在微博轉發一則名為“世衛組織推薦連花清瘟，誰告訴你的”影片，並寫下“證監會應嚴查以嶺藥業”。王思聰的言論引發了輿論熱議，然而王思聰隨後刪去了這些言論。

根據公開資料顯示，以嶺藥業的股價持續走跌，截至29日下午1時30分，每股報人民幣25.07元，較近期高點42.13元，跌幅高達36%。

醫生與名人接連發聲外，投入上海物資保供的物流與電商平台對於連花清瘟也有意見與批評。

中央社說，相較於中國官媒的大力吹捧，其他國家對於連花清瘟的療效認定則顯得審慎。