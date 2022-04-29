中國買下的德國一名車廠傳破產

中國/寶沃汽車（Borgward）

曾與奔馳齊名的德國寶沃汽車，歷經多次易手，近幾年已成中資北汽品牌，但始終無法再次重返榮光，近期已經正式申請破產清算，成為另一個中資收購失敗的汽車品牌。中國媒體毫不客氣批評說，中國車廠想透過這種收購海外汽車品牌走捷徑的路線，並不可取。

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據自由時報今天報道稱，寶沃汽車（Borgward）在上個世紀曾與奔馳車 Mercedes-Benz 齊名。該車廠在 1961 年破產後，2015 年被中國北汽福田收購，但依然沒逃過再破產命運。

德國天才工程師 Carl F. W. Borgward 在 1919 年成立寶沃汽車廠，一度與 Mercedes-Benz、BMW、Audi 並列“BBAB”四大豪華德系車廠，在 1961 年更領先 Mercedes-Benz、BMW，達成第 100 萬輛整車下線的的紀錄，但卻也是在 1961 年因為資金周轉不靈宣布破產。

時隔 50 多年，中國北汽福田收購寶沃汽車，在後來的日內瓦車展、法蘭克福車展重出江湖，在中國曾經有 4.5 萬輛銷售業績。但 2020 年之後，連續兩年銷量都不到 1 萬輛。該報道稱，寶沃汽車的中國母公司北汽福田，前些時間向北京法院提交破產清算申請，北京法院已裁定受理。從 2015 年福田收購到破產申請，僅短短 7 年時間。