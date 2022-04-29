北京嚴控疫情
北京：“五一”假期進入公共場所須持核酸檢測陰性證明
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北京市29日舉行新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作新聞發布會，要求“五一”假期進入北京市各類公共場所、假期後北京市上班上學人員返崗工作和返校學習，相關人員均須持48小時內核酸檢測陰性證明。
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北京市疾控中心副主任龐星火在發布會上通報，4月28日15時至29日15時，北京新增本土新冠肺炎病毒感染者34例，其中確診病例31例、無癥狀感染者3例。自4月22日以來，北京市累計報告228例新冠肺炎病毒感染者，涉及12個區。
經北京市疾控中心評估，按照《北京市新冠肺炎疫情風險分級標準》，即日起將朝陽區潘家園街道松榆西里社區由中風險地區升級為高風險地區，將房山區琉璃河鎮興禮村由低風險地區升級為中風險地區。截至目前，北京市共有高風險地區6個，中風險地區19個，其他地區均為低風險地區。
北京市衛生健康委員會副主任李昂介紹說，4月27日、28日北京市開展了第二輪區域核酸篩查，累計採樣約2110萬人次，共初篩14管混采陽性，涉及7個區。目前，落位管控、複核轉運、流調溯源等工作在同步進行中。4月29日、30日，北京市將開展第三輪區域核酸篩查。