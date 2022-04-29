北京嚴控疫情

北京：“五一”假期進入公共場所須持核酸檢測陰性證明

Major luxury goods mall Beijing SKP, pictured here in 2021, said Friday it would close — with no reopening date specified — after the city confirmed three Covid cases in an apartment community nearby. © Qilai Shen | Bloomberg | Getty Images

作者： 法廣 3 分鐘

北京市29日舉行新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作新聞發布會，要求“五一”假期進入北京市各類公共場所、假期後北京市上班上學人員返崗工作和返校學習，相關人員均須持48小時內核酸檢測陰性證明。