國安控罪扣押逾年仍未有審訊期 李卓人因放汽球籲放政治犯加監2周

香港/政治

身在獄中的前香港市民支援愛國民主運動聯合會主席李卓人，因去年元旦在立法會旁海邊放飛寫有「釋放政治犯」直幡的氫氣球，並妨礙警務人員執行職務，法院昨裁定他違反《民航條例》中於受管制區域放飛物體和阻差辦公罪名成立，判罰款3500港元和入獄三星期，當中兩星期與其他罪名分期執行，意味這名民主派政壇老將因其他罪名而可望於今年9月完結的刑期將再延長。

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李卓人現已判刑的五項罪名，全與集會自由有關，包括因參與2020年8月18日和31日兩場未經批准集會而於去年被判囚14個月，但他在判刑前已因被控觸犯《港區國安法》中的「煽動顛覆國家政權」等控罪而還柙監獄，但有關案件至今審訊無期，很有可能他即使現行判刑服刑期滿，他都不會重獲自由。

根據控方案情，去年元旦，當時仍未解散的民間人權陣線舉行「釋放政治犯」車輛巡遊，李卓人與另一社運人士曾健成被指不理一名高級督察的勸喻，在金鐘立法會道，即受管制空域放飛一個1米多高、底部以繩索連有一幅印有「釋放政治犯」直幡的氫氣球，李更在曾健成放飛時張開雙手，擋在曾的身前，令警員難以搶回氫氣球，只扯下半截直幡。控方認為，有關行為對附近航線構成危險，兩人被票控違反《民航條例》的附屬法例，李卓人另被票控一項阻差辦公罪。曾健成早前承認指控，被判罰款2500元；李卓人則否認兩罪。

辯方律師在庭審時同意李卓人有出手阻撓，但指這是因為李卓人要與警員爭辯，強調被告之前仍手持氫氣球，不算放飛，但警方卻要充公其氫氣球，故把球交給身後的曾健成，張開雙手與警員理論，屬合理辯解。後者則隨手放飛汽球。不過，裁判官葉啟亮昨（28日）在東區裁判法院認為，被告張開雙手，阻撓及按着警員的手臂及肩膊，是為了協助曾健成放氣球，而非辯方所指的「電光火石」之間的行為，因此裁定李卓人兩項傳票控罪罪成。

辯方求情時指，今次事件屬和平示威，期間沒有警員受傷，放飛的氣球亦沒有造成公眾損害。而被告正因其他控罪服刑，望能輕判。葉官接納辯方求情，在考慮上述因素後，裁定在受管制空域放飛氣球罪罰款3500港元，而阻差辦公則判處入獄三星期，其中一星期與現有刑期同期執行，即加監兩星期。

長期從事維護勞工權益的李卓人身陷囹圄仍記掛勞工，他聞判後向旁聽席揮手，大叫「工殤紀念日、五一加油！」。昨(4月28日)天適為聯合國訂定的「國際工殤紀念日」，以悼念因工受傷或死亡的工友。