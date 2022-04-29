有大陸人權律師自發組成疫情索賠法律顧問團

疫情

4月28日，有關注社會公正的大陸律師自發組成疫情索賠法律顧問團，也發布公告說，願為上海封城死難及受害家庭提供法律援助。

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大陸人權律師盧廷閣4月29日告訴海外媒體：針對疫情封控造成的次生災難，他26日已向中國國家衛生健康委員會申請公開嚴厲疫情防控的依據。因為依據衛健委發布的疫情發生以來全國的病例情況，對目前各地尤其是上海的嚴厲封控心生質疑。

公告稱，上海封城導致的人道危機是一場無妄之災，一場典型的人禍，正是行政部門的瀆職和濫權造成了今日的慘劇。希望通過我們的行動，幫受害人群討個公道，讓行政部門面對自己的過失，避免重蹈覆轍，造成更多人受到傷害。

公告還稱，若您或您的親友家中有人在封城期間遭遇營養不良、餓死、因染疫病逝、因無處就醫耽誤診療、絕望自殺、被志願者或警方毆打等，律師會根據受害者遭遇情況，提供索賠方案，同一類型受害者可集體申請國家賠償。

上海衛健委29日發布通報稱，此輪疫情感染人數為53萬多，本土死亡52例。染疫病死率為0.045%。對此，盧廷閣律師說：“普通公眾都能明顯地看得出來，這個病毒現在死亡率是非常低的。那麼嚴酷的防控還有沒有必要？這兩者是不是匹配？”

盧律師申請信息公開的內容還包括：現行有效的指導各地疫情防控的政策文件有哪些？制定這些政策文件的科學事實和法律依據是什麼？當然還有制定這些政策的人員信息和結構比例。哪些人參與了？是醫學專家多，還是說普通官員，非專業的人員多？

盧律師指出：“一些穿着防護服的人員，隨意限制你的人身自由，限制你的家庭成員的自由，甚至封你家的門。他們不出示證件，也不出示任何法律依據和法律文書，他就給你封門了，甚至把你家的門焊住。還有物流的大貨車貼封條不讓你下車，這些都涉嫌違法。繼續這樣下去的話，後果太可怕了。”