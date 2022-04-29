歐盟一名中國僱員因“尋釁滋事”罪被捕 拘押已數月

中國，對外關係

歐盟駐北京代表處的一名中國籍僱員去年9月被捕，至今已被拘押近8個月。據披露該消息的法國“世界報”指，歐盟與中國之間此前從未出現過此類事件，和許多在中國被“失蹤”的人員一樣，這名49歲歐盟中國僱員被指觸犯“尋釁滋事”罪。

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據本台法語部常駐北京記者拉加德的報道，近8個月來歐盟代表機構一直在尋求這名被捕失蹤僱員董安（音譯名）的消息，但他們給中國外交部的數次“普通照會”均沒有得到回應。

董安在歐盟代表團的IT部門工作，去年9月11日失蹤後其僱主最終得悉他被關押在四川。

為確切了解董安遭監禁的原因，歐盟代表處在去年10月給中國外交部寫了一份初步 "普通照會"，"對其當地僱員被拘留表示關切，更對有關當局未能解釋其被拘留的原因表示關切"。同時照會還要求讓董安有機會接觸他自己選擇的律師，而不是法院指定律師。但與此後歐盟代表處所發出的第二和第三封照會結局一樣，中國方面都沒有給與任何回復。

據“世界報”報道，在歐盟代表處工作時，“董安並沒有隱瞞自己信仰基督教。他有時在臉書上表達自己的觀點。但這些都並不能成為監禁他的的理由”。

報道說，這或是第一次一個西方外交使團的中國僱員因非一般性案件而被逮捕。而這一先例增加了對此類人員的壓力。報道說，中國員工與外國使團、國際組織或媒體簽署工作合同的同時，也必須與中國外交部下屬的北京外交使團人事服務公司簽訂合同，其與僱主的聘用關係須向該機構登記。但自2021年起簡單的登記改為必須得到該機構的批准，而批准程序往往需要數月時間。

報道提到，2020年12月，彭博社駐北京分社的中國籍僱員範若伊（Haze Fan）因被控"涉嫌從事危害國家安全"活動被從家中被帶走，至今已逾一年，但仍無任何消息。