美媒：疑"奴性論"惹禍 王思聰微博被封人或被捕？

中國/王思聰

中國前首富、萬達集團董事長王健林的獨生子王思聰向來以敢言見稱，但這位網紅的微博帳號本周三遭當局封殺。外界更盛傳，他已被上海警方以涉嫌尋釁滋事罪逮捕，不過消息有待證實。另有消息稱微博有自報是王思聰的賬號報平安，但也被懷疑假冒而沒有權威性。

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據自由亞洲署名高鋒報道稱，近日，上海飽受高壓的防疫措施困擾，數以百萬市民輪番接受核酸檢測，嚴重影響生活。王思聰的微博賬號也出現了新的金句：“每天早上的核算（酸）檢測，檢測的不是陽性或陰性，而是你的奴性和血性。今天開始不會再出門做核算（酸）了。”隨後王思聰的微博賬號“被消失“，4000多萬粉絲和1000多條微博“清零”。在微博搜索該用戶名稱，結果是“該用戶不存在”。他的微信帳號也同被封殺。

34歲的王思聰是原全球華人及中國首富、萬達集團董事長王健林的獨生子。

早前王思聰公開在社交平台質疑官方推薦的中成藥“連花清瘟”的成效，並要求中國證監會嚴查生產商“以嶺藥業”，觸發軒然大波。網上也流傳，他在微信朋友圈發帖留言說，“二十一世紀吃不上飯只有可能是因為政治”。

該報道引述中國時評人“維辛”認為，王思聰的言論反映了中國新一代資本家對現今政權的不滿，渴望能發揮政治影響力。

據報道，27日深夜，推特有用戶聲稱，上海警方以涉嫌尋釁滋事罪逮捕了王思聰。但該消息沒有獲得官方證實。另有消息稱微博有自報是王思聰的賬號報平安，但也被懷疑假冒而沒有權威性。