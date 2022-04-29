谷愛凌一句“感謝中國”速登頂熱搜 也陷爭議

美國/中國/谷愛凌

美國出生，在2022年北京冬奧會代表中國獲得多枚獎牌的自由式滑雪選手谷愛凌（Eileen Gu）北京時間4月27日晚在微博發文稱“謝謝中國”，吸引許多中國網民前往留言，有網友稱：不是應該說“謝謝祖國”嗎？因這一句話，很多人猜測谷愛琳發表這些文字說明她已經離開中國飛往美國。也有人猜測，最近北京疫情加重，谷愛凌這時候離開中國是為了躲避北京封城。

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據美國之音署名魏之今天報道，谷愛凌“謝謝中國”成微博熱搜，有網友問不是應該感謝“祖國”嗎？

今年18歲的谷愛凌出生於美國加州舊金山，在今年的北京冬奧會代表中國獲得兩金一銀。其國籍問題一直引起質疑。她的博文“謝謝中國”截至中國時間29日早上7點，已獲得了超過4萬6700次評論和5.5萬次轉發。有網友直接評論質疑谷愛凌的用詞和語氣。

網友“流浪在英超”說：“難道不應該是謝謝祖國？”這條評論下方受到其它網友的贊同。但“T-Antry-”說：“前面的全是水軍，只有你才是真話。”“芒果程低”說：“人家還沒確定哪個國，哪來的祖國。”

網友“xiao0吖頭”說：“本來就是談好的，現在交易做成了，當然回去了，人家壓根沒把自己當中國人！”“愛嘉寧愛生活”說：“我要回家了，謝謝中國讓我掙錢。”“咩叩叩_busybusy”說：“人家祖國是哪個國，掙錢靠哪個國，心裡比我們這些韭菜清楚太多了。”

該報道稱，而在谷愛凌微博下方的直接評論大多數都是正面的回應，但有網友猜測這是因為微博評論受到審查。網友“王王可kkw”說：“很多有反對聲音的微博全掛了，現在簡直一片‘和諧’啊”。

許多網友在自己的賬號上或其它平台對谷愛凌和追捧谷愛凌的中國人提出了質疑和反駁。

網友“喬疏影是小喬哇”說：“為什麼那麼喜歡谷愛凌？她根本就不是中國人啊，她心也不在這，只是這裡方便撈金而已……人家每年寒暑假過來賺完錢走人，把你放眼裡了嗎？採訪的時候，面對國籍爭議，還有些水軍說她情商高，情商高就是模稜兩可？”網友“賣竹蓀的老萬”說：“深夜的小籠包不香了，涮羊肉不嫩了，餡餅素然無味了，蜜三刀不甜蜜了。。。其實不需要過度解讀。。。”

很多人猜測谷愛琳發表這些文字說明她已經離開中國飛往美國。此前媒體透露，谷愛凌將在5月22日參加在洛杉磯舉辦的“亞洲協會南加州年會”。此外，谷愛凌將在今秋入學斯坦福大學。但有人猜測，最近北京疫情加重，谷愛凌這時候離開中國是為了躲避北京封城。美國之音引述網友“James Clavell”說：“躲避即將到來的封城。”