香港准特首李家超政綱蕭規曹隨 無意特別吸納民主派

香港/選舉

香港行政長官選舉下星期日(5月8日)舉行，惟一候選人李家超今(29日)早發表政綱，基本接納現屆政府已提出的政府架構重和發展大嶼山及新界北部都會區計畫，但會成立小組或機制以加強執行和應對能力。不過，不像過往特首在競選或履新時為了爭取民主派支持者而委任民主派人士進入建制，李家超被問到會否吸納民主派人士時，只強調選人時會以用人為才及須有共同理念。

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與民主地區選舉不同，在這個只有一位候選人的特首選舉中，李家超絕少面向公眾和傳媒的活動，今早的政綱發表會，只有部分選舉委員會成員和地區人士出席，與會者的提問須由身兼人大常委的選舉辦公室主任譚耀宗收集及挑選後念出來；至於明晚的電視答問大會，大會以疫情為由，現場只有各大電視台記者在場提問，至於民眾，則由香港樹仁大學抽樣邀請市民預先錄像其提問，經會上播出後由李家超回答。被電台節目主持人質疑為何如此懼怕接觸民眾。

在政綱發表會上，李家超提四大範疇，分別是「提升政府管治能力」、「安居」、「提升香港國際競爭力」，以及「關懷社會」。在提升管治能力方面，他表明會重組政府，並對現屆政府早前提出的重組方案有「傾向性態度」，但仍有些少細節須再作商量，特首辦公室與政府的溝通便是一例。

特首林鄭月娥今年1月提出重組港府方案，主要是把現時的「三司十三(政策)局」，分拆為「三司十五局」，新擬議的兩個政策局，分別是新設的文化體育及旅遊局，以及把現時的運輸及房屋局分拆為兩個政策局，獨立成局的房屋局將全力處理房屋政策，特別是加快興建公營房屋，協助輪候市民儘快入住公屋。

李家超政綱中的「安居」，與林鄭月娥分拆房屋局的原意暗通，但李表明，會成立兩個由司級官員領導的小組去縮短輪候時間，亦會推出「公屋提前上樓計畫」，讓市民選擇是否在樓宇落成但未有配套設施時先行入住，以達到「提速、提量、提效」的提升效果。

在會後會見傳媒時，李家超回答了八名中外記者提問，但大部分答案均是重複會上所說原則。而面對反修例運動後的撕裂社會，他在響應會否吸納民主派人士時表示，委任人員進入政府的諮詢或法定組織，以至委員會時，會以用人為才為原則，亦期望與有「共同理念」者共事，故日後會考慮相關人士的經驗和才能。

基於民主派支持者在選舉中占投票者過半數，為爭取市民支持，過往各任特首競選或上任後均着重與民主派溝通，甚至委任民主派人士或能與民主派士溝通者當局級官員或進入最高諮詢組織的行政會議，董建華年代有公務員事務局局長林煥光；曾蔭權年代的行會成員張炳良和胡紅玉；梁振英年代的運輸及房屋局局長張炳良、行會成員林煥光和胡紅玉；林鄭月娥年代的勞工及福利局局長羅致光。為修補前任特首施政與民主派出現的裂痕，林鄭月娥更強調與民主派修好以爭取支持，例如大增教育經費，成功獲得教協和時任教育界立法會議員

葉建源的支持；另又在上任翌年破天荒出席民主黨黨慶，更捐款3萬元。

對於李家超的政綱不夠具體，中文大學政治與行政學系高級講師蔡子強估計，與李家超在最後一刻才決定參選，亦沒有民主派人士參選的壓力所致。中國港澳研究會副會長劉兆佳亦指出，由於李家超一人競逐，沒有儘早推出政綱的壓力，事實上，政綱亦不宜太具體，須留待日後與社會各界磋商後再訂定較為適合。