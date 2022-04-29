黨中央稱關注 科技股今天飆升

中國/股市

中國股市今天一片漲聲，中國官方黨政均罕見表態支持股市。截至當地時間下午3點，恆生指數上漲超過3%。在中國大陸，上海證券交易所收盤上漲2.41%，更注重技術的深圳證券交易所上漲3.89%。

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據法新社今天報道稱，在數字經濟遭受數月打擊後，中國政府周五對其表達支持，導致該行業的大公司在香港證券交易所以及在上海深圳股市出現強勁反彈。

自2020年底以來，中國官方一直在嚴厲打擊大型互聯網公司，阻止它們在國際上籌集資金，或對它們濫用主導地位的行為進行罰款。

但在共產黨高層政治局會議上，執政的中國共產黨（CCP）提出了與中國的這一重要部分進行和解的希望。根據中國新華社的報道，在由領導人習近平主持的會議上，中共高層認為 "有必要促進數字經濟的健康發展 "並 "完成其整改"。

法新社說，中共政治局是由25名成員組成的機構，掌握着中國的實權，中共政治局呼籲 "及時解決市場關切"。這一切使該行業主要集團的股票在香港證券交易所飆升：阿里巴巴和JD.com，在線商務的巨頭，都上漲了15%以上，而騰訊，無處不在的微信應用的所有者，上漲了11%。

彭博社援引United First Partners的Justin Tang的分析說，互聯網股票"（最近幾個月）已經超賣了，市場正在猜測對這些大公司的打擊將會結束"。

據中共政治局還承諾要實現國家的經濟目標，因為中國正在努力應對新冠疫情的再起，中國多地實施隔離和商業活動的下降，特別是在中國最大的都市上海。

法新社說，疫情的爆發使人們擔心北京今年將無法實現其5.5%的GDP增長目標。該報道稱，中國領導人還呼籲房地產行業的健康發展，這是中國經濟的另一個支柱，由於更嚴格的監管，房地產行業據稱正在掙紮。