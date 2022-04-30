上海法國人：受不了了！

新冠反彈

“五一”假期（2022年4月30日－5月4日）已經來臨。北京市人民政府一天前宣布：五一”期間進入全市各類公共場所須持48小時內核酸陰性證明。法國《解放報》30日刊文指出：上海的法國人已經表示隔離時間過長，難以忍受。

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《解放報》表示：中國人通常會五一假期在全國各地旅行，但今年是自 2020 年初以來最嚴重的病例爆發，迫使許多人呆在家裡；今年政府規定：暫停跨省旅遊。北京周六宣布，在這五個公共假期之後，將進一步限制進入公共場所。根據首都微信賬號發布的公告，從 5 月 5 日起，在過去一周內進行的新冠陰性檢測將強制進入“許多公共場所並乘坐公共交通工具”。

滯留在上海的法國人表示：“這場危機難以承受，隔離時間太長了！”

對於體育賽事和團體旅行等活動，參與者還需要出示在過去 48 小時內進行的 Covid 陰性測試，以及他們已完全接種疫苗的證明。官方媒體稱，從周二開始，居民將免費​​接受新冠病毒檢測。

面對具有高度傳染性的奧密克戎變種毒株，中國當局加強了“動態清零”防疫政策，在第一批病例出現後立即進行大規模篩查和隔離。這些嚴格的措施導致該國經濟放緩，老百姓怨聲載道；越來越沮喪。

中國周六在全國記錄了超過10,700例新的陽性病例，幾乎所有病例都在經濟首都上海。這座位於該國東部的大都市被封鎖了近一個月，在過去 24 小時內報告了 10,100 多例病例。

然而，這僅占 4 月初記錄的每日病例的近一半。根據國家衛生健康委員會的數據，在北京，病例數已上升至 54 例。