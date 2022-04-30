中國怪現象：外媒在中國 愛國大V在國外 帝吧註冊在台灣

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中國社群平台強制顯示用戶IP屬地後，多名“愛國大V”被揭露IP竟在國外，引髮網友嘲諷。其中，“帝吧官微”被抓到IP顯示台灣；曾稱去日本會被毒死的“連岳”，IP卻顯示人在日本。在網管當局一聲令下，中國社群平台近日相繼強制顯示用戶IP屬地，原本主要用意是防堵境外網軍，然而先受其害的卻是多名“愛國大V”。中央社今天說，原來所謂的境外媒體都在國內，愛國大V居然在國外。沒有消息說台灣是否關注帝吧IP在台灣註冊議題。

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據中央社今天報道稱，微博28日強制顯示用戶IP屬地後，時常與小粉紅叫罵的微博帳號“賣菜大爺M”今天引述截圖，點名愛國大V“帝吧官微”IP屬地顯示台灣。“帝吧官微”曾多次出征“境外勢力”，揚言所到之處，“寸草不生”。“賣菜大爺M”嘲諷：“帝吧在灣灣？這是帝吧出征的帝吧嗎？這不是1450，行走的五十萬吧？楊科長立功的機會到了。讓那些小粉紅情何以堪？微博是來拆台的吧？”

“帝吧官微”被點名後，其IP屬地還被發現一小時內轉換為香港、日本與浙江。

面對大批網友前來圍觀嘲諷，“帝吧官微”僅發文稱： “當你發現帝帝在台灣時，不要驚慌，不要懷疑，他正坐在1450的祖墳上；當你發現帝帝在香港時，不要驚慌，不要懷疑，他正坐在曱甴的祖墳上；當你發現帝帝在境內時，不要驚慌，不要懷疑，他正坐在公知的祖墳上；當你發現帝帝在日本時，不要驚慌，不要懷疑，他正坐在靖國神社爆炸遺址上；當你發現帝帝在火星時，不要驚慌，不要懷疑，那是真的。”

“帝吧官微”這篇自稱火星人的回應文下方，有網友反問：“2022十大未解之謎之帝帝究竟在哪裡？”

中央社說，微信公眾號知名愛國大V“連岳”時常批評美國、日本，還呼籲想移民去日本的人：“別去，你遲早會被類似奧姆真理教的人毒死”。但連岳昨天發文的IP屬地顯示在日本後，有網友留言質疑：“在您的描述下，中國這麼好，您怎麼拋棄他去日本了？”連岳回稱：“這？旅遊不行？”連岳的回應隨即遭網友打臉，指日本發生疫情後根本沒開放旅遊簽證；他隨即再發文改口稱去日本看病，領的是醫療簽證，還強調下個月就會回到中國；“我生是中國人，死是中國鬼。這一點永遠是確定的。”

儘管許多小粉紅仍表態力挺，但連岳這次徹底翻車，多篇針對他的嬉笑怒罵文已傳遍中國社群。

此外，還有許多帳號名稱冠上美國、英國、日本等國的博主，天天發該國的負面文，也因IP露餡根本就在中國大陸境內，不在聲稱的國家。有大陸網友發文笑稱，微博、微信、知乎等平台顯示IP，本意是抓反賊，追蹤1450部隊。結果尷尬了，原來所謂的境外媒體都在國內，愛國大V居然在國外。