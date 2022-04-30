中國長沙樓塌：數十人困於瓦礫

中國/長沙樓塌事故

據中國央視今天稱，國家電視台周六說，周五下午長沙市一座六層樓房倒塌，造成23人被困，另有39人仍然無法聯繫。在救援行動的第二天，大樓倒塌後仍有數十人被困或失蹤。目前尚沒有樓塌事故的原因消息報告。

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據法新社今天報道，中國當局周六表示，經過一夜的搜救行動，中國長沙的一座大樓倒塌事故，已有五人獲救。當局還沒有確切說還有多少人被埋在這棟六層樓高的建築瓦礫下，這棟建築於周五下午突然倒塌。

消息說，該建築內有一個電影院和一個賓館。

到目前為止還沒有人員傷亡的報告，但當局在一份聲明中說，"救援行動仍在進行中"。

法新社說，一名共產黨高級官員被派往樓塌現場，這可能是災難嚴重的一個標誌。根據周六的一份官方聲明，由中央政府任命的國務委員王勇被派去領導一個小組，指導救援行動。

據中國媒體發布的照片顯示，屋頂和欄桿倒塌，而空調和其他傢具則散落在地面的碎片中。圖片還顯示，救援人員試圖與被困在廢墟下的人進行溝通。

法新社說，由於對安全法規的遵守不力和執行不嚴，樓塌災難在中國發生得相當頻繁。1月，在上海以西約1,700公里的重慶市，一場由疑似煤氣泄漏引發的爆炸導致一棟大樓倒塌，造成十幾人死亡。 2021年6月，湖北中部省份的一個居民區發生天然氣管道爆炸，造成25人死亡。