中國5.1大假罕見鼓勵待在家裡：動態清零北京加大普篩

新冠病毒/中國

2022年4月26日，在北京，居民們在海淀區一個廣場上搭建的帳篷附近排隊等候檢測。中國首都北京正在實施大規模檢測，並關閉了進入社區的通道，以達到“社會面清零”的目的。同日，從布魯塞爾傳出的消息說，歐盟準備宣布新冠疫情大流行緊急階段已終結。

中國首都當局周六宣布，北京將通過強制進行新的測試來加強抑制新冠病毒疫情的措施。這一決定是在漫長的勞動節周末的第一天作出的。中國人通常利用假期在全國各地旅行，但今年自2020年初以來最嚴重的疫情迫使許多人留在家裡。

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據法新社今天報道稱，為了應對傳染性極強的Omicron變種，中國當局加強清零政策，一旦出現第一個病例，就進行大規模篩查和遏制。官方稱此為動態清零。但這些嚴格的措施導致該國經濟放緩，民眾的挫折感越來越強烈。

北京在周六宣布，五天假期之後，進入公共場所將受到進一步限制。根據北京的微信賬戶上的公告，從5月5日起，進入 "許多公共場所和乘坐公共交通工具 "需要出示在過去一周內進行新冠病毒檢測，結果必須是陰性。對於體育賽事和團體旅行等活動，參與者還需要出示過去48小時內的新冠測試陰性結果，以及證明他們已經全面接種疫苗。

中國在全國範圍內記錄了1萬零700多個新的陽性病例，幾乎都在經濟首都上海。而上海已經被封鎖了近一個月，在過去的24小時內，周六報告了超過1萬零100個病例，幾乎是4月初記錄的每日病例數的一半。

根據國家衛生委員會的數據，北京的病例數已經上升到54例。中國國家媒體說，從星期二開始，居民可以免費接受新冠測試。